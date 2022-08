AMLO respetará decisión de la Corte si elimina prisión preventiva oficiosa: "no quiero ser cómplice"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si elimina la prisión preventiva oficiosa, pero dejó claro que el Ejecutivo no será cómplice porque, además, aseguró que la mayoría de los integrantes de ese poder “no resisten los cañonazos”.

Dijo que eliminar esta medida es mantener la impunidad “y que conste le tengo mucho respeto y confianza al fiscal (general de la República, Alejandro Gertz Manero) y al presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) y a algunos ministros, pero la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados, desprecian al pueblo”.

“Vamos a limpiar el Poder Judicial y entonces sí cuando tengamos confianza plena de que no va a haber corrupción y va a haber apego estricto a la ley, pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica. Todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el Ejecutivo, pero el Judicial está intacto”, afirmó.

Agregó que sería distinto si el Poder Judicial estuviera moralizado, “no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar” y de seguir así, afirmó, México seguirá siendo el de la corrupción y la impunidad.

También afirmó que muchas de sus decisiones son artificiales porque viven en una burbuja de relaciones públicas con los abogados o incluso con otros personajes, pero todos los asuntos se manejan desde arriba.

“No quiero que mañana aquí ustedes digan ´oiga y ¿Por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?´, voy a tener que repetir: ´no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial´, - ´Pues sí pero ya salió´” y afirmó que así como entran los delincuentes saldrán casi enseguida.

Expuso de nuevo el ejemplo de la detención de José Bernabé “La Vaca” a quien señaló como principal generador de violencia en Colima y quien horas más tardes fue liberado, pese a que en su contra hay acusaciones de asesinato de servidores públicos de Tamaulipas.

“Este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves, pero porque estaba mal integrada la averiguación. Imagínense en estos casos lo que sucedería, los jueces liberarían a diestra y siniestra y si ya lo hacen, se agravaría el problema”, indicó.

Dijo que este miércoles dará a conocer casos similares, “porque van a resolver sobre este asunto y a lo mejor los ministros están hasta arriba en el pináculo, pero ¿Y qué pasa en la vida diaria? ¿Que no sabe la gente que se detiene a alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre el acusado?, ¿vamos a seguir así?”.

El presidente López Obrador expuso que a los jueces no les importa el pueblo, porque han preferido defender a grupos de intereses creados, para lo que se creó un andamiaje de protección, pero “no podemos quedarnos callados”.