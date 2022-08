En el Poder Judicial “no resisten cañonazos” y “no les importa el pueblo”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es necesario hacer una limpia al Poder Judicial hasta que se tenga confianza en jueces y ministros.

Afirmó que la meta es tener confianza plena “de que no va a haber corrupción y va a haber apego estricto a la ley, pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica”.

Reconoció que también es necesaria la limpia de corrupción en el Ejecutivo Federal, en lo que ha trabajado, pero el Poder Judicial está intacto.

Agregó que sería distinto si el Poder Judicial estuviera moralizado, “no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar”, y de seguir así, afirmó, México seguirá siendo el de la corrupción y la impunidad.

Consideró que a la mayoría de los integrantes del Poder Judicial no les caracteriza la honestidad:

“Hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo”.

También afirmó que muchas de sus decisiones son artificiales, porque viven en una burbuja de relaciones públicas con los abogados o incluso con otros personajes, pero todos los asuntos se manejan desde arriba.

El presidente López Obrador expuso que a los jueces no les importa el pueblo, porque han preferido defender a grupos de intereses creados, para lo que se creó un andamiaje de protección, pero “no podemos quedarnos callados”.