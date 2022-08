Jueces acusan que críticas de AMLO atentan contra la independencia judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Para la Asociación de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que existe corrupción generalizada en la institución, atentan contra la independencia judicial.

A través de un comunicado, la Asociación respondió al titular del Ejecutivo federal, quien durante su conferencia matutina arremetió contra los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) por la propuesta, que se discutirá el próximo lunes en la Suprema Corte, de dejar de aplicar la prisión preventiva de oficio en el país.

En sus declaraciones, el presidente señaló que "la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados, desprecian al pueblo".

Los juzgadores señalaron que los integrantes del PJF tienen un único compromiso de salvaguardar la Constitución y los derechos humanos de los mexicanos.

"El Estado de Derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía pueda ejercer sus libertades.

"La División de Poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra Carta Magna, por ello, consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial", señaló la asociación.

"Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad, constituimos aproximadamente 1600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación pública; nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición; nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses obscuros o de grupo alguno".

Añadió que cualquier decisión judicial puede ser impugnada mediante los recursos establecidos en la ley y enfatizó que, para garantizar la transparencia de su actuar, las resoluciones que dictan son públicas.