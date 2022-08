Adán Augusto niega división en bancada de Morena tras no acudir a plenaria en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que haya división con la bancada de Morena en el Senado de la República y que no asistió a la plenaria del partido solo porque no alcanzó a llegar.

El secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández rechazó que exista una “división”, luego de que no asistió a la reunión plenaria de los senadores de Morena. Video: Dalila Escobar. pic.twitter.com/CE4v7rByCP — Proceso (@proceso) August 31, 2022

“Estaba yo fuera de la Ciudad y avisé que no iba a poder llegar”, respondió.

¿No es un desaire a Ricardo Monreal?, se le preguntó. “No, no. Yo, en mi caso, cuantas veces he sido convocado, he asistido. No pude asistir porque tenía compromiso familiar fuera de la Ciudad y no llegué a tiempo”, replicó.

En torno a que tampoco asistió la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez ni el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, López Hernández, dijo: “No sé yo, la verdad es que llegué hoy en la mañana, muy temprano y ya no supe quiénes asistieron. El martes vamos a Cananea ¿ya sabían?”.

“¿Está de acuerdo con los planteamientos de Monreal sobre el proceso al interior de Morena?”, se le insistió y el funcionario contestó que no ha escuchado los planteamientos de Monreal.

-“¿Ni lo ve ni lo escucha?

-“No, tiene como un mes, mes y medio que nos saludamos la otra vez y no hemos tenido oportunidad de platicar”.

El martes tuvo lugar la plenaria de Morena en el Senado, en la casona de Xicoténcatl, pero no asistieron los representantes de las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública ni Gobernación; el único asistente fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien junto con Monreal, a la entrada respondieron entre risas que nunca ha habido división.