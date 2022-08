AMLO aumenta sus críticas al Poder Judicial: "el poder de poderes"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador subió el tono a las críticas al Poder Judicial al llamarlo “el poder de los poderes” y al afirmar que es “es muy fuerte que el presidente de México señale a los jueces aquí”.

“El Poder Judicial, de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo porque eso era, se convierte en el poder de los poderes porque los potentados tienen más control de ese poder, se les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios, ya en el Ejecutivo ya no porque ahí manda el pueblo, el único amo es el pueblo y en el Legislativo también ya no es lo mismo porque ya no tienen mayoría”, enfatizó.