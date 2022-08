García Vilchis acusó a Calderón de atacar al gobierno de AMLO: "aunque para ello tenga que mentir"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis acusó al exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa de sembrar noticias falsas para atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y denunció “un nado sincronizado” entre periodistas y medios de comunicación para afirmar “sin prueba alguna” que se pretende militarizar el país y censurar a reporteros.

En la conferencia mañanera, la funcionaria del gobierno de México arremetió contra Calderón Hinojosa al afirmar que mientras guarda silencio sobre el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en su administración y actualmente preso en Estados Unidos y acusado de asociarse con el narcotráfico, el expresidente panista “no pierde ocasión para golpear al gobierno de AMLO.

Aunque para ello tenga que mentir y un día sí, y el otro también pues este fin de semana (Calderón), no tuvo empacho para volver a mentir”, sostuvo García Vilchis.

Enseguida, puso en pantalla un mensaje de Calderón Hinojosa donde dijo textual: “Encontré en Instagram esta imagen de la bahía de Acapulco. No les importa ni la salud, ni el medio ambiente, ni el turismo. Qué pena”, escribió en su cuenta de Twitter junto a un video de la organización Ocean Life donde se observa una descarga directa de aguas negras a una playa.

Al respecto, García Vilchis calificó como falsa la acusación de Calderón al explicar que el video que exhibió no es de la bahía de Acapulco sino de una playa de España que fue denunciada por la fundación Ecomar en 9 de julio de 2020.

Así se siembra una mentira en un tema ambiental para golpear al gobierno de México y que le sirvió al expresidente Felipe Calderón para mentir, al que no le da vergüenza es a él”, indicó la funcionaria federal.

Después, rechazó los señalamientos de la profesora Denise Dresser, quien afirma que el presidente López Obrador pretende militarizar el país por temor a un golpe de Estado.

No hay militarización como acusa la oposición y medios de comunicación, tampoco represión a movimientos de protesta, ni violación a derechos humanos, mucho menos tortura. La participación de las fuerzas armadas se da con respeto a los derechos humanos y trabajando para la sociedad, ya no se usa a la policía, ni a los soldados para reprimir movimientos sociales, ni se tortura para obtener confesiones como los gobiernos anteriores”, expresó García Vilchis.

Enseguida, difundió en pantalla una colaboración que hizo Denise Dresser para el portal Latinus el pasado viernes 19, donde afirmó que AMLO se rodea de militares para protegerse de “un golpe de Estado” en su contra, “sin aportar una sola prueba pero eso no le importa a la periodista”, reviró García Vilchis

“Dresser ironiza que la 4T se ha convertido en la Cuarta Militarización, quizás de la misma manera, con mentiras y suposiciones Denise Dresser informaba a la embajada de estados unidos como revelaron los cables de Wikileaks”, agregó la funcionaria federal.

Incluso, mostró la reciente encuesta publicada por el periódico El Universal donde se advierte que el 80 por ciento de la población mexicana está de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública.

El tercer tema que abordó García Vilchis fue el caso de una columna de Raymundo Riva Palacio, quien fue señalado de “inventar noticias” con la intención política de promover una imagen autoritaria del presidente López Obrador.

Luego, recordó que ayer, Riva Palacio sostuvo que el gobierno de México pretende censurar a reporteros y medios de comunicación, argumentando el tema de la discusión que se registró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tema de los derechos de las audiencias.

En su texto, Raymundo Riva Palacio afirmó que: “La censura de prensa viene de regreso, 20 años de lucha frontal de muchos y dos décadas de consolidación de estas libertades están bajo el ataque coordinado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó el periodista.

En respuesta, García Vilchis expresó: “La crítica no es tolerable pero tampoco la discrepancia o el disenso”.

“Esta es una mentira burda que está siendo usada por otros comentaristas generando un nado sincronizado en contra del gobierno de México donde aprovechan el debate generado por la decisión de la SCJN sobre los derechos de las audiencias y la reforma a la Ley de Telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto en 2014 y aprobada por el PRI, PAN y PRD, así como la anulación de la Corte de una reforma de 2017, apoyada por el PRD y PAN”, explicó la funcionaria federal.

“Es decir, en todo este tema el gobierno actual no tiene nada que ver pero eso a ellos no les importa, el chiste es aprovechar cualquier coyuntura para mentir”, aseguró García Vilchis.

Luego, señaló que el gobierno de AMLO no ha censurado contenidos o periodistas, tampoco ha pedido que se despida a ningún comunicador como ocurrió en gobiernos anteriores, recordó.

“Lo bueno es que la gente ya no les cree a sus campañas de desinformación y cuando los ciudadanos cuestionan en las redes a medios y comunicadores, estos alegan censura porque no están acostumbrados al escrutinio público. En realidad no quieren ver que se acabó el monopolio de la verdad que tenían algunos medios de comunicación y que existe un rechazo a la mentira para atacar a este gobierno”, afirmó Vilchis.