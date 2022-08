Acusan a Aeromar de abandonar a una menor de edad “como si fuera una maleta”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Abandonaron a mi hija como si fuera una maleta”, denunció una madre que pagó a Aeromar para que su hija pudiera viajar custodiada por personal de la aerolínea en el vuelo 425, de la Ciudad de México a Zihuatanejo.

En un hilo de Twitter, la usuaria @BicireporteraDF contó que adquirió un servicio de custodia para que personal de Aeromar acompañara a su hija, menor de edad, hasta que tomara su avión.

Sin embargo, la abandonaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “como si fuera una maleta”.

Contó que ella dejó a su hija en compañía de tres personas de la aerolínea, pero 25 minutos después recibió una llamada de la menor diciéndole que estaba perdida y que sus custodios la habían abandonado en la sala de espera.

La niña le contó que otra persona de Aeromar la había llevado a la terminal 1 rumbo a otro vuelo.

“Entré en shock porque no entendía lo que pasaba. Mi hija debía estar abordando y no perdida en uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Minutos después se comunica conmigo la custodia preguntándome si yo era mi hija, porque sabía que la había perdido”.

Señaló que cuando ella casi se sale del teléfono “para recordarle a su mamá”, le colgaron y la bloquearon, mientras la niña seguía perdida. Acusó que el protocolo de acción de las autoridades del aeropuerto no ayudó mucho, ya que nadie podía apoyarla para devolverla a donde la habían dejado “olvidada”, en la Terminal 2.

Esto porque la persona de custodia se había llevado toda la documentación de su hija, incluido su pase de abordar.

La madre de la menor destacó que, en el aeropuerto, tardaron aproximadamente una hora en devolverle a la niña sana y salva, y cuando las encontraron por fin se limitaron a pedirle “una disculpita” y ofrecer que serían más cuidadosos para la próxima.

“Aeromar no tiene la menor idea del terror que vivimos al no saber el paradero de nuestra hija. No sabemos que hubiera ocurrido si no llevara celular para llamarnos”, señaló.

Confió en que después de este caso, las autoridades de Aeromar sean más cuidadosos con su servicio de custodia. “Las personas no son maletas, mucho menos una menor”, indicó.