AMLO pide tregua bélica mundial por cinco años para afrontar crisis derivada por invasión de Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una tregua mundial de cinco años, para evitar guerras y que esto ya no afecte la economía de los países, “parece utópico pero eso es lo que se necesita”.

El mandatario propuso esta tregua para el cese de la guerra, la confrontación, las provocaciones, una vez que se detengan los enfrentamientos actuales, en especial la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Pero que todos hagamos compromiso de no apostar a la confrontación. También no apostar a la guerra comercial porque esto nos afecta a todos”, señaló el mandatario.

Recordó que primero con la pandemia hubo una crisis, luego la guerra de Rusia con Ucrania y ahora las tensiones entre China y Taiwán.

“No a las provocaciones, no a la guerra, no queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, Rusia, China que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU”, señaló el mandatario federal.

Expuso que con los problemas por falta de crecimiento de las economías cada vez hay más pobreza y una inflación mundial.

Al contrario, dijo, se tienen que impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pobres y buscar la cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo.

“Ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable y aquí no se trata de maniqueísmos, de buenos y malos, sino de tomar en cuenta la necesidad de los pueblos”, apuntó.

“¿En qué les puede afectar a los presidentes, jefes de Estado, legisladores? Ellos hasta tienen protección especial”, cuestionó el mandatario mexicano.

Dijo que con las tensiones en Asia y si se desata una guerra comercial, “¿cómo vamos a enfrentar eso? A todos nos perjudica”.

“No es cierto que somos independientes y no se requiere del comercio internacional, ya es un mundo globalizado, lo estamos viendo en Europa lo que están sufriendo con los precios en energéticos”, detalló.

Alertó que se afectan sectores como el transporte marítimo, la falta de fertilizantes, de alimentos y quienes resultan más afectados son los pueblo de todos los países.

También señaló que no debería existir ese sufrimiento, debe haber paz, porque es necesario atender lo urgente y los graves problemas en el mundo, pero siempre mediante el diálogo.