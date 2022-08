"¿Hay racismo en Sonora Grill? Yo creo que sí": Exempleada lo denunció así en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una exempleada del restaurante Sonora Grill intervino en la polémica desatada tras la denuncia en redes sociales de que el local ubicado en Mazaryk segrega a los clientes por su color de piel.

La cuenta Terror Restaurantes MX denunció el pasado domingo que en Sonora Prime Grill Masaryk se divide a los clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel; en la sección Gandi, asegura, sientan a la gente que no es caucásica, mientra que en la sección Mousset “puras personas caucásicas”. Incluso afirma que el director de la marca, Juan Manuel Moreira, se molesta mucho si sientan a alguien que “se ve pobre o da mala imagen al restaurante según él”.

Tras viralizarse la controversia, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó que abrió un expediente de queja para determinar lo ocurrido, mientras que la propia cadena negó “rotundamentente” los hechos.

En ese contexto, una extrabajadora publicó un video en TikTok para relatar su experiencia durante su paso por la cadena, y el cual rebasó ya los cuatro millones de visualizaciones en esa plataforma.

“Y la pregunta es: ¿hay racismo en Sonora Grill? Pues como exempleada, yo creo que sí. Y antes de que venga Sonora Grill a demandarme, estoy hablando de mi experiencia, de las indicaciones que me dio una persona, y de lo que viví en una sucursal que no es la sucursal que está siendo investigada”, indicó la usuaria identificada como Sof Otero.

Contó que ella trabajó como hostess que es la persona que lleva al cliente a la mesa y que desde el primer día le explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con la mejor presentación, porque son las que se ven desde la calle.

“Y por eso yo sentaba ahí a las personas que venían mejor vestidas, vestidas más formal, hasta que un día me llamaron la atención. Yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón.

“Y entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso porque ellos no cumplían ‘los estándares’ y entonces me señaló a una pareja y me dijo: ‘Mira, ellos por ejemplo, sí los cumplen”, aseguró.

“¿Y cuál era la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que el gerente me dijo que sí cumplía los estándares? Pues que quienes yo senté eran morenos y quein me dijo el gerente que sí cumplía los estándares, que de hecho venían más informales, ellos eran blancos”, añadió.

“Con estas denuncias que salieron a la luz es preocupante pensar que lo que yo viví no era un caso aislado sino la forma en la que –posiblemente– operan varias sucursales”, dijo.

Luego ironizó sobre la respuesta que dio la cadena.

“Y Sonora Grill no se quedó callado, sacaron un comunicado. ¿Y aceptaron que tienen errores y que van a cambiar? No. Dijeron que ellos no tienen ninguna práctica racista y además bloquearon los comentarios”, añadió.

El video se reprodujo además en otras plataformas de redes sociales.