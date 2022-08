Higinio Martínez admite derrota ante Delfina Gómez en encuesta de Morena: “no cuestionaré el método”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El senador Higinio Martínez, aspirante a la candidatura de Morena para gobernador del Estado de México, aceptó los resultados de las encuestas del partido que favorecen a la secretaria de Educación, Delfina Gómez.

Este día #Morena determinó que la maestra @delfinagomeza sea la coordinadora de los Comités de Defensa de la #4T en #Edomex.

Acepto la decisión, no cuestionaré el método ni el mecanismo, porque así fue mi compromiso. — Higinio Martínez (@higinio_mtz) August 4, 2022

Líder del Grupo Texcoco de donde salió Delfina Gómez y Horacio Duarte, comisionado de Aduanas y también aspirante a la candidatura, el senador Martínez difundió un mensaje en sus redes donde adelanta que no cuestionará el mecanismo de elección por encuestas. Aunque inicialmente no estaba de acuerdo.

"Este día #Morena determinó que la maestra @delfinagomeza sea la coordinadora de los Comités de Defensa de la #4T en #Edomex. Acepto la decisión, no cuestionaré el método ni el mecanismo, porque así fue mi compromiso", manifestó en su cuenta de Twitter Higinio Martínez.

En otro mensaje, el senador mexiquense felicitó a Delfina Gómez por su designación como coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación en el Estado de México –que es la forma en que Morena nombró a su candidata--, luego de que obtuviera la mayor preferencia en las tres encuestas realizadas en la entidad mexiquense, con el 37%.

“Felicito a la maestra, le deseo éxito y agradezco a todas y todos los miles de simpatizantes que me apoyaron en estos años por su respaldo incondicional. ¡Gracias!”, escribió Higinio Martínez quien fue el único que no se enlazo en la conferencia de prensa en la que el dirigente nacional de Morena, Mario delgado, dio a conocer los resultados de la encuesta.

En su portal de Facebook, Higinio Martínez también compartió un mensaje agradeciendo a sus seguidores su apoyo en los eventos que realizó en semanas pasadas.

“Como siempre lo he señalado, soy una persona de convicciones. Dije al inicio de este proceso que me atenía a las reglas de selección que proponía el partido y mantengo mis convicciones. He participado toda mi vida en la izquierda y luchado contra el autoritarismo priista; así seguiré hasta el final de mi participación en política. Mi compromiso es con la transformación hasta que ésta llegue al #EstadoDeMéxico.

“Respeto y acepto la decisión del partido de que la maestra Delfina Gómez Álvarez sea la coordinadora de #morena para el Estado de México. Nunca he necesitado un cargo para luchar contra los abusos y la corrupción. Es una cuestión de principios y de convicción. No se me dio la oportunidad de gobernar el Estado de México, pues así es esto. Todos sabemos que a veces se pierde y a veces se gana. La lealtad, que es la principal virtud que debe imperar en política, la manejo como algo sustantivo en mi vida. Gracias siempre a todas y todos, hoy más que nunca nos debe quedar claro que por el bien de #Edomex, primero los pobres”, escribió el senador.

En dicha conferencia de prensa, Mario Delgado estuvo acompañado por integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, y de la de Honor y Justicia, anunció los resultados de las tres encuestas.

La Comisión Nacional de Elecciones, la empresa Mendoza y Blanco, y la de Covarrubias y Asociados, aplicaron en conjunto 4 mil 500 cuestionarios casa por casa, realizados del 28 al 30 de julio, en todo el territorio mexiquense.

En los resultados de la medición, Delfina Gómez obtuvo el 37% de las preferencias para ser la candidata de Morena a la Gubernatura, y en conocimiento de entre el 43 y 47%.

Además, en las mediciones resaltó que Morena mantiene la mayor intención de voto con un 38%, y el 42% nunca votaría por el PRI.