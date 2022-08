PAN reprocha aprobación de la "Ley Nahle" en Veracruz, pide "levantar la voz"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Julen Rementería del Puerto, aseguro que la recién aprobada iniciativa ante el Congreso de Veracruz, para reconocer a las personas no nacidas en la entidad como veracruzanas esta hecha a modo para la secretaria Rocío Nahle.

“Les diría a todos que no es lo mismo acabar con la corrupción que personificarla, no es lo mismo vivir en pie de lucha que luchar contra el ciudadano de a pie, no es lo mismo la honestidad valiente, que la deshonestidad cobarde, no se baila igual la marcha de zacatecas que el tilingo lingo, no es lo mismo comerse un asado de boda a tomarse un lechero en Veracruz”, comentó sobre la también llamada “Ley Nahle”.

Ni haciéndose la jarocha, ni bailando el tilingo lingo, ni mandando a sus chaneques a cambiar la Constitución @rocionahle se va a volver veracruzana.



Veracruz para los veracruzanos. pic.twitter.com/ZvdzYLQAg2 — Julen Rementeria (@julenrementeria) August 3, 2022

Julen Rementería dijo que más que nunca hay que levantar la voz fuerte y clara, para que los veracruzanos no tengan que soportar la creación de leyes hechizas para beneficiar a personas en lo individual, por agendas personales o ambiciones de poder.