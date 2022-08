"Ya sabemos quienes explotaban las minas", asegura AMLO tras derrumbe en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: “Lo que deseo con toda mi alma es que rescatemos a los (10) mineros”, que quedaron atrapados en una excavación en Sabinas, Coahuila.

"Mandarle un abrazo muy fuerte a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Y van a seguir contando con nosotros. No están solos”, comentó al final de su conferencia en Palacio Nacional.