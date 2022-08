“Llegué a resignarme”: AMLO cuenta el día en que llegó a urgencias por un infarto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en Tlaxcala tengan equipo de urgencias para atender infartos, por la experiencia que le tocó al, incluso, resignarse por el dolor que le provocó uno.

“Se me cerró por completo la vena, la arteria. Llegué a urgencias a las 2 de la mañana. Y ese medicamento que tienen ahí, me lo aplicaron, y abrió un poquito la arteria”, dijo.

Detalló: “Era tanto el dolor que tenía, que llegué a resignarme, porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infartos saben de lo que estoy hablando. Afortunadamente se abrió un poco la arteria por esa intervención a tiempo, y ya llegó el cardiólogo, el especialista y ya me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron”.

Por esta razón es que destacó la importancia de dotar a las unidades médicas de elementos y equipos preventivos.

“Es muy importante el que se infarte y que se puede venir aquí, y tiene los primeros auxilios porque esto es de atención inmediata, de horas”, señaló.

Agregó que buscan “la forma, ya hicimos ese compromiso, de que en Tlaxcala se tenga ya una unidad especializada para hacer operaciones, lo que tiene que ver con el cateterismo. Es una especialidad, lo que es la cardiología, el intervencionismo. Les hablo de esto porque yo lo padecí, y me salvé porque me atendieron a tiempo”.

Señaló que el cateterismo solo se tiene en Puebla y no en Tlaxcala y “tenemos que hacer ese compromiso de que el enfermo pueda salir de aquí ir a Tlaxcala y tener esos especialistas para salvarles la vida”.