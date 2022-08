AMLO reitera que no suspenderá contratación de médicos cubanos "aunque no le guste a conservadores"

VILLA DE ÁLVAREZ, Col. (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas “si no les gusta a algunos conservadores” la contratación de médicos cubanos en México, pero insistió en que la salud es un derecho humano y anunció que llegarán al estado de Colima 55 médicos especialistas procedentes del país caribeño.

Durante un acto de supervisión del Plan de Salud para el Bienestar, realizado este domingo en el Hospital Materno Infantil de este municipio, el mandatario dijo que respeta a quienes no les guste la decisión de traer a los médicos, porque “tenemos que garantizar el derecho a disentir; en una dictadura todos tienen que pensar de la misma manera, pero en una democracia hay pluralidad: nosotros estamos consolidando, haciendo realidad la democracia, el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo”.

Reiteró que la contratación de los profesionistas cubanos obedece al déficit de especialistas, “tenemos plazas disponibles… están operando ya 40 nuevas escuelas públicas de medicina y enfermería en distintos lugares del país y ya di instrucciones ayer para que abramos antes de que termine el sexenio 55 escuelas más para tener todos los médicos, lo mismo en el caso de estudiantes de especialidad, que de 8 mil que había ya son más de 20 mil”.

Sin embargo, la formación “nos va a llevar todo el gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas porque lo que queremos es que haya médico 24 horas en los hospitales, no queremos que sólo sea un turno o dos y que no haya médicos los fines de semana, como si la gente no se enfermara el sábado o el domingo, queremos tener completo el servicio”.

En su segundo día de gira por la entidad, López Obrador comentó que se están firmando convenios con los gobiernos estatales para que se federalice el sistema de salud pública. “Los estados están aceptando; empezamos con tres: Nayarit, Tlaxcala y Colima, son los tres primeros estados. (...) Voy a estar pendiente de cómo vamos a ir avanzando hasta llegar al cien en servicios de salud; tiene que ser un ejemplo Colima a nivel nacional”, enfatizó.

En el evento realizado en Villa de Álvarez, el mandatario estuvo acompañado de la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, e integrantes del gabinete legal y ampliado, y mencionó que el Plan de Salud para el Bienestar también contempla el abasto total de medicamentos gratuitos para la población, equipo completo en las unidades médicas y hospitales –que serán rehabilitadas y mejoradas–, además de la regularización del personal como parte del compromiso de garantizar condiciones dignas de trabajo.

Argumentó que es posible llevar a cabo estas acciones porque su gobierno administra los recursos con base en medidas de austeridad y no permite la corrupción.

“Voy a poner un ejemplo: cuando todavía la Secretaría de Marina no manejaba el puerto de Manzanillo teníamos un ingreso mensual de 8 mil millones de pesos y ayer me informaron que el ingreso mensual del puerto de Manzanillo se ha incrementado a 17 mil millones de pesos; ¿por qué se incrementó? Porque ya no se permite la corrupción”.

Por otra parte, reafirmó que la federación colabora con la autoridad local en la conclusión de la autopista Colima-Guadalajara; en la rehabilitación y modernización del acueducto Armería a Manzanillo que dotará de agua a la región y finalmente, la ampliación de dos carriles más a la carretera de Colima a Manzanillo, en la que no se cobrará peaje a automovilistas.

Al llegar al lugar del evento, el presidente fue abordado por trabajadores sindicalizados del gobierno estatal, quienes se quejaron de la gobernadora morenista, Indira Vizcaíno Silva, y le solicitaron intervenir para que el gobierno cubra los adeudos millonarios que tiene con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol), se les paguen prestaciones atrasadas y se les otorgue un aumento salarial superior al 3 por ciento que les pretende pagar la administración estatal.