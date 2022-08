Al hablar de racismo y clasismo, AMLO arremete contra Lorenzo Córdova y Mario Di Costanzo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias al proceso de transformación, emerge de nuevo el racismo, el clasismo, la discriminación y acusó al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y a quien él mismo propusiera como secretario de Hacienda, Mario di Costanzo.

En el caso de Córdova expresó: “En una conversación que le grabaron se expresaba de manera despectiva de unos indígenas, pero así, con un lenguaje vulgar y racista, y estamos hablando de un doctor en derecho. Pero, claro, él no pensaba que lo estaban grabando, porque siempre es la doble moral”.

En cuanto a di Costanzo aseguró que lo propuso como parte de su gabinete, aunque después fue diputado. “Y no sé cómo, porque si no hay convicciones, no se resisten las tentaciones de poder, la gente levita, o sea, pierde el piso. Lo único que ancla son los principios, los ideales, el amor al pueblo, y en especial el amor a los pobres, si no se tienen esos principios, a la primera se echan a perder, no resisten las tentaciones del poder, ni los halagos ni el dinero, se vuelven locos”.

El presidente expuso que “Di Costanzo, no aguantó y en el 12 su maestro, su compañero Videgaray lo invita y se mete al gobierno, y ahí ya y ahora resulta que es adversario de nosotros”.

El mandatario federal recordó una anécdota: “Era tan famoso Mario Di Costanzo que hasta escribía en La Jornada. Entonces, una vez escribió un artículo y puso en su artículo —ahí debe de estar el artículo— ‘Como dice el dicho: No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre’. De lo más racista, pero ¿para escribirlo en La Jornada? Es que no lo veían como algo ofensivo, detestable, una vil expresión racista. No”.

Envió otro mensaje: “Eso de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos es lo más cierto. Una gente es de una forma antes de tener el cargo, el poder, y una vez que tiene el poder empieza a sentirse todopoderoso, ya con poder omnímodo empieza a cambiar, ya es otra cosa”.