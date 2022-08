AMLO anuncia que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Defensa.

"Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo", declaró este lunes en su conferencia mañanera.

“Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios”, argumentó.

“Y ya no quiero que vaya pasando el tiempo, porque, la verdad, no faltan cosas y no quiero que se nos quede nada, y entre más pronto se haga, mejor, para que el tiempo que nos queda las decisiones que todavía se están tomando terminen consolidadas al fin de mi gobierno”, expuso.

–¿Qué lectura da al hecho de que ha tenido que tomar este tipo de decisiones mediante decretos o acuerdos y no por la vía, por ejemplo, del Legislativo? ¿Sí consideraría que es una ruta democrática? –se le preguntó al mandatario.

"Sí porque, si no, violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca. No hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar", respondió.

"Porque tengo, bueno, primero, el problema que resolver, tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción los legisladores conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaron, todo lo que beneficiaba a las minorías lo aprobaban, ahora es lo contrario, todo lo que beneficia al pueblo, todo lo rechazan y están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías", argumentó López Obrador.

–¿No sería brincarse al Legislativo en un proceso como debería de ser?

"Sí, va una iniciativa para la Reforma Constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo", respondió el presidente.

–Por si no pasa, de todas maneras, quedaría…

"Por si no pasa, de todas maneras, va a quedar así"

–¿Qué sentido tendría si de todas maneras se va a hacer por atribuciones del Ejecutivo?

"Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás, porque lo que dejemos sin reforma constitucional pues va a permanecer", subrayó López Obrador.

"Y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, o la Policía Federal", manifestó.

Asimismo anunció que el desfile del próximo 16 de septiembre estará predominantemente orientado al tema de la seguridad.