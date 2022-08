AMLO enviará carta a la ONU sobre propuesta para una tregua mundial de cinco años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proponer formalmente que se integre un comité entre el secretario general, Antonio Guterres; el primer ministro de India, Narendra Modi y el Papa Francisco para la tregua bélica de cinco años.

“Lo voy a hacer por escrito, lo voy a presentar a la ONU. Pero ya lo he venido diciendo y ojalá y los medios nos ayuden a difundirlo porque no hablan cuando no les conviene. Ni el conflicto Rusia-Ucrania, ni en esto que está pasando con Israel Palestina, ni con las tensiones en Asia, no hablan” afirmó.