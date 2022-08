AMLO llama a Salinas Pliego a pagar los impuestos que defina el SAT en la negociación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López llamó al empresario Ricardo Salinas Pliego que pague los impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) defina en torno a la negociación, aun con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al empresario a pagar más de 2 mil 636 millones de pesos, “no hay ninguna posibilidad de condonar impuestos”, aseguró.

“Ahora, si ya se define una cantidad y no se paga, ese es otro asunto”, sentenció el mandatario federal, lo cual debe quedar definido antes de que finalice este año, “en un sentido o en otro, con toda claridad: ´Esto es lo que se tiene que pagar, no se acepta, son los procedimientos legales´; se acepta, ya, se resuelve el problema”.

En la edición de esta semana Proceso publicó que “entre las deudas de Elektra con el SAT figura un crédito fiscal por más de 18 mil millones de pesos correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el ejercicio 2013. Esta deuda ya estaría bajo negociación con el SAT, a pesar de que el equipo legal del empresario sigue con su desafío sistemático al fisco”.

Reconoció que existe la resolución de la SCJN para el pago de impuestos y se está haciendo el trámite para que se paguen los impuestos y también los anteriores solo que como cualquier ciudadano tiene derecho a la defensa y están haciendo sus trámites ante organismos judiciales”.

Entre la revisión están los movimientos desde el gobierno de Vicente Fox, dado que el argumento es que hubo una diferencia con el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y después con otros secretarios de Hacienda, que es el periodo desde el que, según la defensa del empresario, les quieren cobrar el doble de lo que legalmente les corresponde.

“Yo entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, está de acuerdo en que se debe pagar lo justo, lo que él alega es que estaban cobrando o le están cobrando más de lo debido, se está aclarando y no va a haber ningún problema”, afirmó.

Agregó que “en todos los casos se está exhortando, llamando a los contribuyentes a que se pague, no hay privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes, fuimos los primeros en hacer estás denuncias, le ganamos a la prensa y a partidos políticos, a todos, porque el fraude en contra nuestra lo hacían con el apoyo de los que no pagaban impuestos, no les convenía que llegáramos”.

En el caso del presidente de Grupo Elektra, el presidente López Obrador detalló que el ofrecimiento fue que el grupo de contadores y especialistas del SAT y del empresario se reunieran para hacer una búsqueda de toda la información, “para que de acuerdo a la ley se definiera si era un cobro doble o no o de acuerdo con la ley que les correspondía pagar y ese trabajo se está haciendo conjuntamente”.

El compromiso de ambos lados es que lo acordado en dicha comisión se debe cumplir, ya sea en favor o en contra de Salinas Pliego, que se pague lo que se debe pagar.

El presidente recordó que “se pudo reformar la Constitución y ya no se permite la condonación de impuestos y esto aplica para todos, no hay excepciones y por eso es que hemos aumentado la recaudación sin incrementar impuestos”.