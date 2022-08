La concesión de la mina en Sabinas se dio durante el gobierno de Fox: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que la mina en la que se dio el derrumbe donde quedaron 10 trabajadores atrapados en Sabinas, Coahuila, es clandestina y comenzó a funcionar desde 2021, pero la concesión viene de 2003, durante el gobierno de Vicente Fox.

“Sí, pero se actúa ilegalmente, eso es lo que hay que investigar exactamente. Un dato, la concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053, está todo documentado, o sea, nada más, otro dato afectuosamente, fraternalmente, nosotros no hemos dado una sola concesión, no somos iguales”, destacó.

“Empezó a funcionar en el 21, el año anterior sin aviso, sin nada, la concesión viene del 2003”, dijo el mandatario.

Argumentó que su administración no ha otorgado ninguna concesión, “pero dieron tantas que casi la mitad del territorio nacional tiene concesiones para la explotación minera y muchas minas pues son clandestinas, no hay vigilancia, no se alcanza a tener vigilancia en tantas, no se permite que entren sindicatos, y también los sindicatos se inclinan más a las grandes empresas mineras, no a los medianos que es donde hay más riesgos, más inseguridad”.

El mandatario federal aseguró que revisan la situación de esa mina; “lo demás lo deciden allá los técnicos y aparte la parte judicial ya la está viendo la fiscalía”.

“En el caso de los mineros pues estamos primero buscando rescatarlos, estamos trabajando, la gente que está allá en el terreno son gente heroica, muy comprometido, los oficiales del Ejército, soldados, Guardia Nacional, profesionales también, funcionarios del gobierno civil de Coahuila, muchos voluntarios mineros, muchos voluntarios mineros, expertos en el manejo de minas”, agregó.

También indicó que “la hipótesis que se rompieron las paredes de esta mina con otra que estaba abandonada muy grande que tenía una acumulación de agua de bastante cantidad, entonces al romperse se inundó la mina donde estaban 15 trabajadores, cinco se salvaron, fue tan fuerte la entrada de agua que ellos se salvaron por la fuerza de la expulsión.

“La profundidad es de 30, 40 metros, se ha avanzado en la mitad del agua promedio, se está sacando más de 300 litros por segundo, pero eso es lo necesario de acuerdo a los técnicos”.

Expuso que “estamos apurándonos a sacar el agua para que entren ya los rescatistas, ya están allá, ya tienen todo un plan, no han dejado de trabajar día y noche todo el equipo, hay coordinación, eso es lo primero, pero viene lo relacionado con la responsabilidad, y lo tercero que ya se está haciendo, pero que va a intensificarse, profundizarse es el apoyo a los familiares”.