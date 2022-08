Pese a denuncias, AMLO dará preferencia a Salinas Pliego por concesión del campo de golf Tangolunda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Pese a las denuncias del sector hotelero de Bahías de Huatulco sobre que el empresario Ricardo Salinas Pliego no ha cumplido con lo estipulado en la concesión del campo de golf Tangolunda, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Grupo Azteca será al primero al que ofrecerá, mediante subasta, la venta del espacio.

En caso de que Salinas Pliego decline la oferta, cualquier otra empresa interesada podrá participar y será cuando se dé a conocer de cuánto es el avalúo y a qué comunidades o municipios, se va a entregar el dinero, de manera directa.

El presidente dijo que se hará esta oferta independientemente de que se haga la revisión de si se cumplió con lo establecido por la concesión de Fonatur, “lo que importa es eso, pero garantizándole por derecho a quien ha mantenido con el convenio pueda participar”.

También afirmó que en el caso de este campo de golf sí se ha pagado lo requerido por la concesión.

“Es en todos los bienes, no solo de Fonatur, todos los bienes del gobierno, estaban muy mal administrados, es lo que está sucediendo con los bienes que se confiscan que se rentaban bodegas, al final los de Economía decidían que no podía haber competencia desleal y que en vez de utilizar las telas que entraban por contrabando y se confiscaban para beneficio del pueblo, que se quemaban eso ya no se hace ahora se entregan las telas a la gente para eso es el tianguis del bienestar”.