Vacuna Patria “puede usarse como refuerzo” contra covid-19: directora de Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, informó que la vacuna Patria está en su última fase de investigación clínica, lo que “demuestra que puede usarse como refuerzo” contra covid-19.

Agregó que los resultados reafirman lo que encontraron en la primera fase, “que es segura cuando se pone como refuerzo habiéndose usado cualquiera de las vacunas que se han puesto en nuestro país y tiene, además, capacidad protectora”.

Esto significará la probable aprobación de uso de emergencia del desarrollo vacunal Patria. Para el reclutamiento en esta última fase iniciarán el registro en línea a partir del 29 de agosto para el que apoyará la Secretaría de la Defensa Nacional.

Uno de los requisitos es que hayan transcurrido tres meses de la última vacuna en contra el virus, podrán registrarse personas mayores de edad que vivan en la Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán, que son los tres sitios donde se van a abrir para vacunación en este ensayo clínico, sin importar el número de refuerzos aplicados.

“Que además no tengan antecedentes de efectos graves al haber recibido otras vacunas, que no tengan una infección respiratoria sintomática activa, que si hay enfermedades crónicas estén controladas. Y no vamos a incluir en esta última fase del desarrollo de Patria a personas por ahora embarazadas o en lactancia”, indicó la directora del Conacyt.

“A pesar de que implicó un reto muy fuerte el desarrollar este ensayo clínico en medio de la ola de omicrón y a la vez que iba avanzando rápidamente para salvar vidas el Plan Nacional de Vacunación, se pudo terminar esta fase”, dijo.

“Quiero enfatizar que nada de esto hubiera sido posible desde luego sin el trabajo con gran liderazgo de esta empresa mexicana, con base científica y tecnológica, pero también de la alianza estratégica con la Secretaría de Salud, Cofepris, la Secretaría de Marina, en donde esperamos montar un sitio nuevo para investigación clínica”, dijo.

Dentro del IMSS habilitaron un sitio público para ensayos clínicos, también colaboraron otras instituciones de salud: el INER, los institutos nacionales de salud pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UACM e instancias también internacionales, así como instancias de salud privadas, con quienes establecieron alianzas para el avance de los ensayos clínicos.

Álvarez-Buylla también propuso que se hable de un nuevo Conahcyt, “con H, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Quisiéramos que ese fuera el nombre ahora que esperemos se apruebe la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Promovemos el avance riguroso del conocimiento desde nuestro país con compromiso social y ambiental fortaleciendo nuestra soberanía”.

Reconoció que “tuvimos que remover a varios de los cargos superiores, encontramos también servidores y servidoras públicas de gran valía y compromiso”.