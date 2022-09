AMLO asegura en su cuarto informe: En la 4T no hay personas como Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al hablar de que en su sexenio ha logrado reducir los índices de violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una pausa para, de nuevo, aludir al secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente bajo proceso penal en Estados Unidos.

“Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna; no se permite la violación de derechos humanos; la autoridad no es cómplice, encubridora”, aseguró el mandatario federal en su cuarto informe de gobierno.

El caso Ayotzinapa, enfatizó, es una prueba de sus dichos, luego de que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dado a conocer la semana pasada, revelara que funcionarios también del gobierno de Enrique Peña Nieto están involucrados, entre ellos Jesús Murillo Karam, vinculado a proceso por estos hechos, así como Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel.

Expuso que la autoridad en su administración “tampoco (es) ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”.

Reiteró los datos que ha mostrado durante sus conferencias y, en su informe, indicó que el delito de homicidio aumentó con Vicente Fox en 1.6 por ciento; con Felipe Calderón, en 192.8 por ciento, y con Enrique Peña Nieto, en 59 por ciento.