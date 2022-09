AMLO lleva cuatro años sin cumplir: PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Para el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, el único dato del informe presidencial que se rendirá hoy es que, Andrés Manuel López Obrador lleva “cuatro años sin cumplir”.

Esta mañana, a través de sus redes sociales, el dirigente panista se refirió así al Cuarto Informe de Gobierno que, conforme a la ley, debe rendirse hoy ante el Legislativo.

Los argumentos de Cortés Mendoza fueron los siguientes:

“No bajó el precio de la gasolina, a la gente ya no le alcanza el dinero, no tenemos un sistema de salud como Noruega, hay más pobreza, menos empleo, no combatió la corrupción e incrementó la violencia” (sic).

De gira por Durango, en breve entrevista con medios de comunicación, Marko Cortés insistió en que son cuatro años “de promesas incumplidas, mentiras y retrocesos”.

Luego admitió:

Como ejemplo puso los indicadores de violencia tanto por homicidios como por feminicidios que dijo, no se habían tenido.

“De hecho se l está incendiando el país (…) en muchos estados de la república donde no habían ocurrido hechos de terrorismo que atentan contra la seguridad la integridad y la vida. Hay una estrategia fallida, un fracaso”, sostuvo.

Al respecto, recordó que el instrumento que pidió la administración, la Guardia Nacional, se le aprobó pero doblegaron a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, Marko Cortés mencionó que la inflación es la peor en 21 años, hay cuatro millones de nuevos pobres y repasó:

“No se apoyó al sector productivo. La canasta básica es inalcanzable para muchas familias… a los adultos mayores no les alcanza lo que les dan para comprar los medicamentos. Desaparecieron el Seguro Popular no hay medicamentos, no hay cobertura de enfermedades graves, el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) no acaba de nacer”.