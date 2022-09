Cuarto Informe: La agenda que le resta por cumplir a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–En los últimos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido con frecuencia sobre la agenda que le resta por cumplir hacia la recta final de su sexenio: uno de sus principales, es la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La semana pasada el mandatario reiteró que durante el gobierno de Ernesto Zedillo lo más que logró la Policía Federal fueron 40 mil elementos “y se echó a perder”, porque expuso que hay varios elementos en la cárcel acusados de tortura y violaciones a derechos humanos, por lo que ahora la meta es llegar a 150 mil elementos.

También sobre la seguridad mantiene la estrategia de atender las causas que originan la pobreza y la desigualdad, que llevan a personas a cometer actos ilícitos, por lo que siempre destaca la entrega de programas sociales dirigidos, principalmente en este caso, a los jóvenes.

En al menos cuatro ocasiones el presidente ha mostrado la gráfica en la que destaca el comparativo de homicidios dolosos con Carlos Salinas, donde hubo una variación entre 1990 y 1994 de 9.2% más delitos; con Ernesto Zedillo una baja en su sexenio de 31.2%, con Vicente Fox, un alza de 1.6% a la alza.

Con Felipe Calderón fue el mayor incremento con 192.8%, más homicidios dolosos durante su administración, por lo que el presidente lo ha llamado “el paladín de la seguridad”; finalmente con Enrique Peña Nieto hubo un aumento de 59%.

En la actual administración hay una variación entre 2019 y 2022 de 10.4% menos. Este comparativo es motivo, incluso, de uno de los spots del Ejecutivo en el contexto de su Cuarto Informe.

La sombra de Felipe Calderón

Con este tema también hay los constantes señalamientos a la administración de Felipe Calderón, de quien en estas semanas ha puntualizado que no tomaba decisiones sin el aval de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente bajo proceso judicial en Estados Unidos.

En su conferencia del 29 de junio, el mandatario cuestionó: “Además de tenerlo (Felipe Calderón a García Luna) como un profesional, un héroe, ahora todas las declaraciones en su contra muy fuertes, recibiendo dinero, pero señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos. ¿Cómo va a ser el juicio?”.

Todavía en la conferencia de este 29 de agosto el presidente dijo: “Ya se había dicho aquí, tenía mucha fuerza García Luna, yo aquí lo dije, hasta puedo repetirlo: era el hombre fuerte, dije brazo derecho”.

Ahora con la exhibición del montaje en televisión de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, a cargo de García Luna, del que también acusa a Carlos Loret de Mola, el presidente señaló que los partidos políticos deberían pagar la suscripción a Netflix para que se difunda al público en general el documental sobre el caso, incluso sugirió a la plataforma que lo muestre de forma gratuita.

Frente contra los jueces

Uno de los últimos temas que el presidente no ha dejado de manejar, pero que últimamente ha intensificado su discurso es la crítica al Poder Judicial, ahora también para argumentar que es necesario que este poder no elimine la prisión preventiva oficiosa.

Estos señalamientos subieron de tono este miércoles al afirmar que “El Poder Judicial, de ser un poder históricamente apéndice del Ejecutivo porque eso era, se convierte en el poder de los poderes porque los potentados tienen más control de ese poder, se les es más fácil ahí hacer valer sus privilegios, ya en el Ejecutivo ya no porque ahí manda el pueblo, el único amo es el pueblo y en el Legislativo también ya no es lo mismo porque ya no tienen mayoría”.

Aunque reiteró el respeto y aprecio que le tiene al magistrado presidente de la SCJN y del Consejo de la judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar a quien ha descrito en varias ocasiones como “un hombre íntegro y honesto”.

Reforma electoral

La reforma electoral enfocado principalmente en la reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y en que sea un solo organismo para la organización de todas las elecciones, también locales, en el país.

Señalar al INE como no garante de democracia, así como la censura a quienes se expresan a favor de su movimiento, ha sido otros de los señalamientos.

Este miércoles el Ejecutivo Federal señaló: “El Instituto Electoral o del tribunal electoral, ¿cuándo se había visto, de que alguien que expresa una opinión en las redes es notificado, es sancionado, aun cuando no haya un juicio de por medio y aun cuando no tienen facultad para hacerlo, aunque estén violando la Constitución? Nunca se había visto eso”, indicó.

El tema económico

En torno a la economía del país, el presidente ha reiterado que México, a pesar de la pandémica de covid-19 y de las confrontaciones bélicas, no contrató deuda y tampoco afectó la inflación como en otros países, además de mantener una política de subsidio a los combustibles.

En materia energética el 26 de julio de este año afirmó que “tenemos 0.5 y ya Estados Unidos trae 2.5 de inflación en energéticos, a nosotros nos está ayudando mucho eso, se mantiene esa política”.

Para el 30 de agosto el presidente informó que “con la política que aplicamos, que no lo hicieron en otras partes, se hizo en México, logramos mantener abajo los precios de los energéticos y esto nos significó reducir inflación. Bueno, el dato es: nosotros tenemos una inflación en energéticos del 0.6 y Estados Unidos tiene una inflación en energéticos del 0.6”, es decir ambos países ya están en el mismo nivel.

Las remesas es otro de los temas que el mandatario federal ha destacado desde su llegada y continúa en este cuarto año de gobierno. Este lunes informó que los envíos de los migrantes mexicanos para 2022 llegarán a 60 mil millones de dólares, una cifra récord.

De acuerdo a un monitoreo de la consultora SPIN-Taller de Comunicación Política, hasta el 31 de agosto de 2022, el presidente López Obrador ha mencionado Guardia Nacional en mil 249 ocasiones; Felipe Calderón en 879; Genaro García Luna, 335 veces; Carlos Loret de Mola en 260 ocasiones y Florence Cassez, en cuatro ocasiones.