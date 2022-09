Festejan sus XV Años gracias a la Asociación Mi Último Deseo en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO. – Un grupo de 15 mujeres adolescentes que sufren distintos tipos de cáncer en su etapa terminal cumplió su sueño de tener una fiesta de XV Años, en Jalisco, gracias a la Asociación Mi Último Deseo AC (MUDAC), el pasado 28 de agosto.

De acuerdo con medios locales, las festejadas acudieron a la misa en el Templo de San Bernardo en Guadalajara, a bordo de una limusina. Iban vestidas con el vestido tradicional de quinceañera, en diversos colores pastel. Estuvieron acompañadas de sus chambelanes, padrinos y familiares.

Después se realizó la tradicional fiesta donde bailaron el vals y la celebración terminó con un viaje de 20 pacientes a Cancún, Quintana Roo, en octubre y a 5 más a Disneyland en noviembre.

Son personas ya enfermas. Ella está con cáncer en fase terminal, entonces es cumplir sus sueños de sus XV Años, de ir al mar”, comentó María Concepción, una de las madrinas de una de las quinceañeras a Tv Azteca.

“Cada una tiene un problema de salud, yo tengo una enfermedad de la sangre, pero eso no me impide festejar. Hay que seguir adelante y no rendirse nunca”, comentó Regina, quien estaba feliz por el festejo, de acuerdo con la nota de Tv Azteca.

A través de su cuenta de Facebook, la Asociación Mi Último Deseo AC., compartió fotografías, videos y agradecimientos a quienes participaron en el festejo.

“Hoy fue un día de tantas emociones, agradecemos inmensamente a todas personas que año con año se involucran para hacer todo esto posible, festejando, apapachando y felicitando a todas las jovencitas quinceañeras.

“Llenándolas de momentos inolvidables y siempre dejando una sonrisa en su rostro”, indicó.

También agradeció a Santiago Bañuelos por las fotografías y “por elegir ser parte de la diferencia en la vida de estos Seres de Luz”.

https://www.facebook.com/Mudac.oficial/posts/pfbid02tvoWbfnkkGP4oAeM3XYK9SbKX4AY4KezrS1rEiYxQ16SoS8NaW2T4zq449E2A1V5l

MUDAC agradeció a las personas y empresas que pusieron su granito de arena para lograr, como cada año, este gran evento del “Baile de las Rosas” para las jovencitas con cáncer que día a día luchan por una oportunidad de vida.

https://www.facebook.com/Mudac.oficial/posts/pfbid02J3o26DSTneBcaA34wiWDavvFc9z2kypNVzKkxk8P8Jqj5ink5F57T4uV53miTTmQl

MUDAC fue fundada en Guadalajara en 1993 por Tomás Fernando López Jiménez y está enfocada en cumplir con los sueños de los niños, niñas y jóvenes con cáncer.

Entre los programas que tiene esta el festejo de las quinceañeras, viajes para niños, servicio de albergue y ayuda con los gastos funerarios para las personas de escasos recursos, informó Quinto Poder.