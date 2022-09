"Pepín" López Obrador reta al INE y "destapa" a Sheinbaum para la elección presidencial

VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).–Con duras crítica al gobierno de Tabasco y retos al Instituto Nacional Electoral (INE), José Ramiro “Pepín” López Obrador, destapó públicamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la candidatura de Morena a la Presidencia de 2024.

Y para la gubernatura del estado, al director del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez.

Con participación del senador Ovidio Peralta, así como de la diputada federal, Lorena Méndez Denis, legisladores locales, exfuncionarios estatales “corridos” por simpatizar con Sheinbaum y cientos de morenistas, el también exalcalde del municipio de Macuspana encabezó el foro “Experiencias Exitosas de Gobierno de la Cuarta Transformación”.

En el evento- realizado el sábado en el Salón Candiles de esta capital- “Pepín” López Obrador aprovechó para aclarar dudas sobre si “trae línea” de su hermano el presidente de la República, Andrés Manuel, para apoyar la candidatura de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Yo ya ando apoyando a Claudia Sheinbaum. Yo no necesito recibir órdenes de nadie…vamos a seguir apoyando a Claudia en el estado”, respondió.

“Y aquí, para el estado de Tabasco, necesitamos, no que siga la transformación, no, queremos que inicie la transformación”, añadió, en reproche a los “ex priistas” que tomaron el poder en Tabasco.

“Porque aquí, a nivel nacional tenemos a Claudia, en Tabasco tenemos a un cuadro extraordinario, ejemplar, el compañero Javier May Rodríguez”, agregó y se desgranó una gigantesca ovación y gritos de ¡todos con May, todos con May!..¡un fundador será gobernador, un fundador será gobernador!.

La abierta campaña en pro de Sheinbaum y Javier May en Tabasco, cuna del movimiento de la Cuarta Transformación, abre más la grieta en la lucha por el poder entre morenistas “fundadores” y “expriistas” que apoyan al gobernador con licencia, notario y secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con control del gobierno del estado, Cámara de Diputados, Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la mayoría de los 17 municipios y apoyo de seis de 7 diputados federales.

Los autollamados “fundadores” de Morena son liderados por Javier May, Pepín López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien también aspira a la gubernatura.

El gobierno de los “expriistas”, denominado también “club de notarios”, son comandados por Adán Augusto y el “Capitán” Carlos Manuel Merino, mandatario interino.

Grupo del que forman parte el notario, diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jaime Humberto Lastra Bastar, así como el presidente de la Mesa Directiva y notario, Emilio Contreras Martínez de Escobar.

También el notario, exgobernador interino en 2001 y presidente del TSJ, Enrique Priego Oropeza, y el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y notario, Guillermo Narváez Osorio.

Además, la mayoría de los 21 diputados locales morenistas, por lo menos 10 de los 14 alcaldes de ese partido, seis de los 7 diputados federales y la senadora Mónica Fernández Balboa.

Sobre posible sanción del INE por actos anticipados de precampaña en Tabasco, “Pepín” López Obrador respondió:

“Pues ni modo, que me castigue, ¿qué es lo que me puede hacer ese INE que está en manos de los conservadores corruptos?, puede decir que me van a inhabilitar pero yo no tengo trabajo (público), vivo de mi ranchito, entonces no tengo ese problema”.

Respecto a los funcionarios “corridos” del gobierno estatal por apoyar a Claudia Sheinbaum, el hermano del inquilino de Palacio Nacional deploró que se haya ido por la línea de la “guillotina” y “represión”.

“Hasta la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaun, manifestó que eso no está correcto, no es correcto porque nosotros somos de una misma organización política, de morena, y no nos pueden obligar a estar con uno o con otro candidato”, señaló.

“En Morena hay democracia y libertades…que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes, en este caso, ustedes lo saben, hubieron compañeros que mostraron preferencia mostrando una lona y se vino la guillotina, la represión, se fueron por esa línea”, reprochó.