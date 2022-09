AMLO critica que la ONU y la OEA "cuestan mucho y no dan resultados" y llama a "reformarlos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Al defender la estancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que organismos internacionales, a quienes llamó alcahuetes, no se preocuparan por el periodo de torturas y violaciones de derechos humanos en anteriores administraciones, por lo que se tienen que reformar.

Agregó que son organismos que salen muy caros y que no trabajan lo suficiente: “Se quedan callados y además se la pasan muy bien, tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar, nos cuesta mucho y no dan resultados, actúan de manera tendenciosa. Ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan y hay que estarles pagando, son así como intocables se sienten como miembros del gobierno del mundo, ya basta de eso”.

El presidente aprovechó para cuestionar qué ha hecho la Organización de las Naciones Unidas por Julian Assange. ¿Qué no es un preso de conciencia?, ¿qué no está preso por ejercer la libertad de expresión? Es el preso de los derechos a la libertad de expresión en el mundo, ¿dónde están las campañas de la ONU y defensores de derechos humanos?, dónde están los grandes medios… Cuando iban a dar a conocer los cables hasta se asociaron y luego se echaron para atrás y lo dejaron solo, una gran injusticia”.

Luego de esos cuestionamientos el mandatario mexicano llamó de nuevo a los legisladores de todos los partidos para que “actúen de manera consecuente para garantizar la paz, la tranquilidad en el país”.