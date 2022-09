Anaya arremete contra AMLO por seguridad: "el punto de quiebre fue la liberación de Ovidio Guzmán"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, se lanzó este lunes contra la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que la política de “abrazo, no balazos”, es la que “tiene al país ensangrentado.

En su video semanal, el panista expuso una relatoría a partir de “un punto de quiebre” que cifró en la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La posición de Anaya es que “con criminales y terroristas nunca se negocia, porque si el gobierno cede a chantajes, le toman la medida y la siguiente vez va a ser peor”.

El mensaje en video, difundido en sus redes sociales, incluye diferentes fragmentos del operativo fallido de octubre de 2019, en Culiacán Sinaloa, así como de las amenazas videograbadas de ir asesinando militares en caso de no liberar a Guzmán López.

Para Anaya Cortés, eso provocó que “le tomaran la medida al gobierno” repasando las humillaciones a soldados que se han registrados en varias ocasiones, la quema de vehículos, desmanes y desbordamientos violentos como sucedió en semanas recientes en Jalisco, Guanajuato, así como en Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana.

Además, sostuvo que el presidente López Obrador no puede seguir culpando al pasado, pues ya es su cuarto año de gobierno, “son sus decisiones, es su política absurda de abrazos no balazos, la que tiene al país ensangrentado.

“La gente vive con miedo y cada vez más amenazadas por la violencia, los negocios no sobreviven por la extorsión. El tema de fondo es que López Obrador partió de una premisa falsa, quiso convencernos de que sólo había de dos sopas: o se ofrecían abrazos a los criminales o los balazos iban a seguir. Y no funciona así, no se trata de escoger entre abrazar criminales o vivir entre balazos. La salida es el Estado de derecho, la aplicación de la ley que López Obrador ningunea”.

A diferentes expresiones, en el video de Anaya, se reproducen fragmentos de mensajes del presidente López Obrador, diciendo, por ejemplo, “no me vayan a salir con que la ley es la ley”.

Anaya cerró su mensaje asegurando que tiene propuestas:

“Ni abrazos ni tener que vivir entre balazos: aplicación de la ley y fuerza legítima del Estado, investigación e inteligencia policial. Operativos focalizados, bien planeados, ejecutados y articulados, atacar con todo al crimen donde le duele: desarticulando sus finanzas, su logística, no sólo detener a las cabezas sino desmantelar a los grupos criminales”, ofreció.

Finalmente, el excandidato presidencial consideró que el país aun está a tiempo de detener lo que sucede, para vivir con seguridad y en paz.