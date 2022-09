Las Fuerzas Armadas deben seguir en las calles más allá de 2024 y en 2027 hacerse una consulta: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “a todos nos conviene” que las Fuerzas Armadas continúen en las calles, aunque dijo que es respetuoso de la legalidad “y si se acaba el plazo, pues se terminó el plazo”.

Sin embargo, insistió a los partidos políticos que no haya politiquería en este tema y apoyen la iniciativa del PRI para ampliar el plazo de los militares y marinos en labores de seguridad pública, “ojalá los legisladores de todos los partidos actúen de manera consecuente para garantizar la paz, la tranquilidad en el país”.

“No puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente, que no lo vean con buenos ojos, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación y ellos mismos se están quitando las máscaras, porque eran simuladores y se dedicaban a saquear y robar, racistas que actuaban de manera prepotente, se sentían sabiondos y algunos hasta pertenecían a la moronga azul, están inconformes”, afirmó.

En marzo de 2024 se termina el plazo de las Fuerzas Armadas en las calles “y ya no podrían tener tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina, tenemos que seguir contando con el apoyo de estas instituciones”.

El presidente reprochó que “ahora los que se rasgan las vestiduras, se les olvida que se usó al Ejército para temas de seguridad pública incluso para declarar la guerra sin consultar al Congreso y sin respetar la Constitución. Los conservadores y sus militantes son muy hipócritas. Sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad”.

El presidente dijo que entre todas las fuerzas políticas debe haber un acuerdo para defender la seguridad “y vamos a sacar esta agenda o este tema de nuestras diferencias políticas y no vamos a politizar”.

“No debería dar consejos porque las llevan de perder, por dos razones: la gente quiere la seguridad, necesita la seguridad, es su derecho que se les proteja y no le importa que haya pleitos, no quien es el responsable, les interesa es que no los roben, no los asalten, no los asesinan, eso es lo que la gente quiere y tenemos los mexicanos que buscar la forma para garantizar la paz, es lo que estamos haciendo y se ve en las encuestas: 80% quiere que nos apoye el Ejército en tareas de seguridad”, aseguró.

López Obrador recordó que mucha de esta oposición ha sido impulsada por el empresario Claudio X. González, “pero, además, muy hipócritas porque antes se callaban cuando se usaba al ejército para reprimir al pueblo o estaban de acuerdo. Ahora se les olvida que la seguridad estaba en manos de la delincuencia: el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (Genaro García Luna) está preso porque está acusado de proteger a narcotraficantes”.

“Y ahora se rasgan las vestiduras y dicen qué barbaridad, se va a militarizar al país, cuando se torturaba, había masacres en los gobiernos neoliberales y eso nunca lo vieron, nunca lo cuestionaron, por eso habló de hipocresía”, afirmó.

El presidente reiteró que si se aprueba la ampliación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028, se pueden hacer revisiones constantes y cuando se venza el plazo, que se haga una consulta ciudadana en el 2027: ¿Quieres que continúa la Guardia Nacional como una rama de la Sedena? O no.

“Si no lo vieron bien si no hay resultados y hay violaciones de derechos humanos pues se quita la tutela, pero yo sostengo que eso es lo mejor, porque se requiere de una corporación profesional no sujeta a intereses políticos, no manejada por inexpertos. Todos estos jóvenes que salieron del Cisen desde la época de Salinas y que sin principios e ideales con el afán autoritario de que querían policías, que querían poder y lo lograron, pero hicieron mucho daño (…) Eran el terror”.

Sugirió que incluso tienen parecido a Genaro García luna, Luis Cárdenas Palomino y Tomás Zerón de Lucio.

“Coincidimos con el expresidente de Francia, yo lo observaba y mi conclusión al final de eso era el brazo derecho. El hombre fuerte de Calderón era García Luna, entonces ya no, eso no puede existir nunca más”, señaló.