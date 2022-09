Ebrard apoya el paso de la Guardia Nacional a la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al manifestar su apoyo para que la Guardia Nacional actúe bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, argumentó que “no es un asunto de militarización, sino de quitarle ambigüedad sobre quién debe tener la responsabilidad de la institución”.

Al acudir en Jalisco a la entrega de calentadores solares de agua, financiados por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, Ebrard fue cuestionado sobre la estrategia de seguridad para mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2029.

“Estoy a favor de la Guardia Nacional. La militarización es otra cosa. Esa institución está funcionando en todas las calles, bajo el nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional (…) Yo apoyo eso decididamente, no tengo ninguna duda”, sostuvo.

Señaló que antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador no existía una fuerza nacional para proteger a la población y reprochó a quienes en el pasado no se pronunciaron al respecto.

“Hay quienes usan ese término ahora, no lo usaron nunca antes (…) No teníamos hace unos años, apenas estamos en el año cuatro, no existía una fuerza nacional para proteger a la población; cuando el presidente López Obrador llegó al gobierno había 400 policías estatales, municipales y la famosa federal que acabó en que su extitular está preso en Nueva York”, sostuvo.

Ebrard acudió a Tonalá para entregar paneles solares en colaboración con el gobierno de Chile. Se distribuirán 880 de esos aparatos en los estados; de esos, 630 serán para Tonalá, 100 para Zapotlanejo, 75 para Encarnación de Díaz y 75 para San Diego de Alejandría.