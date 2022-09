Enrique Alfaro critica la presencia de Ebrard en Tonalá

GUADALAJARA, Jal. (apro) El gobernador Enrique Alfaro cuestionó la participación del canciller Marcelo Ebrard en la entrega de calentadores solares –financiados por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile– en el municipio de Tonalá.

“No puedo entender con claridad qué tiene que ver su función pública con entregar calentadores solares. No estaré presente, porque me parece que no es un buen mensaje… eso no. Así como dije que es mi amigo y lo respeto, lo dije públicamente, también me parece que lo que estamos viendo ya es otra cosa”, señaló Alfaro.

Al cuestionarle si existe una violación a la Ley Electoral, Alfaro respondió que serán las autoridades correspondientes quienes tendrán que valorar eso.

Sin embargo señaló que “más allá de nombres, no está bien que nadie esté haciendo eso; es decir, cada quien tenemos funciones públicas que tenemos que cumplir en el ámbito de nuestra competencia y lo que se estamos viendo es ya una situación que me parece lamentable, no es correcto”.

La entrega de calentadores fue convocada por el alcalde Tonalá, el morenista Sergio Chávez, previo a la presentación de su primer informe de gobierno.

Al evento también acudieron Domingo Arteaga, embajador de Chile en México, y Martha Delgado, subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secetaría de Relaciones Exteriores.

Luego de su acto en Tonalá, Ebrard se trasladó al municipio de Tequila donde se realizó la reunión del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).