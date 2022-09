Monreal busca votos de la oposición para la reforma militar del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, dijo que cabildea con los grupos de oposición para lograr la mayoría calificada requerida para aprobar la reforma constitucional con la que se pretende ampliar la permanencia del Ejército en las calles, pues, aunque pase en la Cámara de Diputados, en el Senado no tiene los votos.

Luego de una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que éste le expresó el interés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por que se apruebe la reforma militar del PRI, Monreal dijo que le faltan 13 o 14 votos.

El diálogo y respeto entre los Poderes es indispensable para la buena marcha de la república. Esta mañana me reuní con el secretario de Gobernación, Lic. @adan_augusto López Hernández, para conversar sobre la agenda legislativa en el @senadomexicano. pic.twitter.com/HvmFB4jnU9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 13, 2022

Comentó que para aprobar una reforma constitucional se requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos de los presentes. De 128 senadoras y senadores, se requieren 85 votos.

Morena tiene 60 votos más los de sus aliados: 4 del PES, 6 del PVEM y 4 del PT. Si no falta nadie, lograrían 74 votos. Sin embargo, Monreal anticipó que falten 1 o 2 legisladores.

El PRI en el Senado ya anunció que no acompaña la propuesta y en el bloque de contención que integran con el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD también han rechazado la propuesta.

Monreal dijo que si llega mañana o pasado la minuta de la Cámara de Diputados será turnada a comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, para el análisis de la reforma constitucional del transitorio.

Comentó que había “voces” que insinuaban que debía aprobarse este mismo jueves en el Senado, pero que no aceptó, pues no se acelerará el proceso.

“Nosotros no vamos a acudir a la vía rápida, al fast track, a dispensar trámites, menos cuando se trata de reformas constitucionales”, aclaró.

Dijo que, aunque es una iniciativa del PRI y Morena se está allanando a su propuesta, él cabildeará por “convicción” y rechazó que Adán Augusto López lo haya presionado.

“Intento actuar siempre en congruencia y los grupos parlamentarios tienen su posición. Yo voy a intentar lograr que la reforma pueda salir”, dijo el líder parlamentario.

Duras e injustas, las críticas de AMLO

Sobre las críticas que le lanzó Andrés Manuel López Obrador desde la conferencia matutina por ser el único morenista que se abstuvo de votar las reformas a cuatro leyes para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control de la Guardia Nacional, el legislador zacatecano dijo que fueron “duras” e “injustas”.

“El presidente hizo expresiones, desde mi punto de vista duras, aunque injustas, porque yo soy un legislador libre y lo único que hago es lo que me ofrecí prometer, lo que me hice jurar o lo que hice protestar al inicio de mi gestión, de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, argumentó.

Mientras que a la propuesta del Grupo Plural para que firme la acción de inconstitucionalidad que promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Monreal dijo que no firmará, que tiene la “conciencia tranquila” y que su posición ya la fijó con su voto particular.

“Hice lo que me correspondía, no sólo como abogado constitucionalista, sino como maestro universitario. Hice lo que creía conveniente, eso me generó una embestida digital y mediática; pero tiene que pagar uno por la congruencia”, dijo.