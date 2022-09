“Nada de que van a castigar a México por su política energética”: AMLO tras reunión con Blinken

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que “de viva voz” le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que le extrañó la solicitud de consultas en el marco del T-MEC y expuso que en su interpretación se trató de un acto de politiquería de sus opositores.

Consideró que está consulta además fue “en un tono muy poco diplomático”.

“En mi interpretación esto fue producto de nuestros adversarios y sobre todo de los de aquí que fueron a hacer politiquería y sorprendieron a quienes emitieron ese documento, pero todo está aclarado y mientras haya comunicación no hay problema”, agregó.

López Obrador compartió que Blinken no opinó sobre su señalamiento, “es un político profesional, pero sí quería que de viva voz que supiera lo que pienso, porque no es lo mismo que se lo mande decir o que haya sido un informe o que lo lea en el The New York Times. Quieren que nos peleemos, los adversarios quieren eso, pero es ilógico”.

Indicó a Blinken que considera no tienen un doble discurso, no son demagogos al decir que tratan a México con pie de igualdad y al mismo tiempo salen con las consultas por la política energética.

Insistió en que su política es de respeto, “que nosotros aceptamos como sincera, pero si hay amarradores de navaja”.

El Ejecutivo federal dijo que el gobierno de Biden “saben muy bien que le dedicamos antes de ir a Washington diálogar y llegar a acuerdos, convencer. Ellos sabían que había dedicado dos semanas a atender a todas las empresas de Estados Unidos que tienen que ver con el sector energético, escucharlos y darles respuesta”.

Destacó que de esas reuniones salieron compromisos de inversión de 25 mil millones de dólares, que ya empezaron a firmarse acuerdos y llegamos al entendimiento de por qué se clausuraban algunas terminales”.

Me llamó mucho la atención la actitud propositiva y amistosa de la secretaria de Comercio (Gina Raimondo). Nada de que van a castigar a México por su política energética, lo que los adversarios quisieran y se andan frotando las manos, pues no”.

Agregó que no se usó la palabra arancel o sanción, “nada, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones”.

El presidente insistió en que avanza el sector del comercio entre México y Estados Unidos, con el crecimiento de la inversión extranjera “y creo que el señor Blinken habló de consolidar la región de América del Norte y coincidimos en eso”.