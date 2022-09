Opositores de que el Ejército haga labores de seguridad antes "aplaudían la represión": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes están en contra de que el Ejército continúe con labores de seguridad pública “y ahora se rasgan las vestiduras”, antes aplaudían la represión, la tortura y las masacres.

En el mejor de los casos, dijo, quieren que a su gobierno le vaya mal; y en el peor, “es que tengan acuerdos y no quieren que se terminen los ilícitos, que no haya estos castigos o no se actúe”, pero que en general no es porque les importe la seguridad del país, sino que es un asunto político o de intereses.

“Salen como defensores de derechos humanos cuando ellos aplaudían la represión en los gobiernos neoliberales y nunca cuestionaron las masacres, las torturas, las desapariciones, nunca. Llegaron a firmar un pacto, los medios de información, de no hablar de violencia, esto del camión que está ardiendo (en Orizaba, Veracruz), no aparecía nada cuando estaba desatada la violencia, la guerra”, afirmó.

El presidente negó que en su administración se dé la venta de plazas y que no se tolera que se proteja a la delincuencia, sea quien sea la autoridad local.

De nuevo llamó a los legisladores a que aprueben la ampliación del periodo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y se mantenga el apoyo para la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, “porque no es militarización. Y vamos a seguir probando que no se violan derechos humanos, se cuida a la gente, que no hay masacres, no hay tortura ni montajes, como los de Loret de Mola. No se protege a nadie y no hay impunidad”.

El presidente reprochó que el tema de seguridad en otros gobiernos “era muy espectacular todo, y montajes y telenovelas y pura faramalla, pero en los hechos, ¿qué iban a hacer con 20 mil operativos de la Policía Federal?, sin cuarteles, sin apoyo, sin disciplina y metidos en cuestiones ilícitas, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo protegían a la gente? No había protección, y si nos vamos arriba, pues ¿Qué protección se podía esperar si el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna) estaba vinculado a la delincuencia?”, cuestionó.

La Guardia Nacional es una corporación que ha dado resultados, dijo, y por esa razón su oposición no quiere que les vaya bien en nada y, otros, porque tienen intereses en que no se apliquen sanciones.