AMLO rechaza invitación de la ONU, lo vuelve a llamar florero y lo compara con el ISSSTE "de antes"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la invitación que le hizo la jefa del servicio de información de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, para que plantee su postura sobre el funcionamiento y la labor que hace el organismo internacional y, al contrario, de nuevo lo llamó “florero” y “una especie de ISSSTE”.

“Ya fui a la ONU, que lea lo que dije, fui hace como un año. Sí dije que la ONU no atendía lo fundamental que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo y que no estaban haciendo nada, que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con un dólar diario y que es un aparato burocrático que se está quedando como florero y que cuesta mucho y lo sostengo”, señaló.

El mandatario federal comparó lo que significan estos organismos internacionales para quienes lo integran con lo que sucedía con una institución de salud en México.

“Es una especie de lo que era antes el ISSSTE que a alguien le iba mal en política ´mándalo al ISSSTE´, había que colocar a alguien, ahí están no sé cuántos organismos, todos los que trabajan ahí ganan muchísimo dinero, el colmo y se los dije es que propusimos que la ONU participara para que no se concentrara la utilización de las vacunas y que los países pobres pudiesen tener acceso con las vacunas en la pandemia”, apuntó.

El presidente dijo que, de manera adversa, se concentraron las vacunas en unos cuantos países y quedó mal el organismo que crearon para ese propósito.

“No fueron capaces de emitir un comunicado denunciando el acaparamiento que hubo de las vacunas, estamos hablando de la pandemia, y claro que lo voy a seguir diciendo”, apunto.

En su representación para la próxima semana asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien, aseguró, va a plantear esta postura.

Este lunes el presidente López Obrador señaló que los organismos internacionales salen muy caros y que no trabajan lo suficiente: “Se quedan callados y además se la pasan muy bien, tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar, nos cuesta mucho y no dan resultados, actúan de manera tendenciosa. Ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan y hay que estarles pagando, son así como intocables se sienten como miembros del gobierno del mundo, ya basta de eso”.