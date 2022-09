Consultas por la reforma eléctrica y alertas de seguridad “van adelante”, dice Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Estas consultas van adelante”, sostuvo hoy el embajador estadunidense Ken Salazar, en referencia a los reclamos que presentaron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en un panel de controversias del tratado de libre comercio (T-MEC) contra la reforma eléctrica impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Las consultas son bajo la ley, bajo el T-MEC. Hay inquietudes, que son graves inquietudes, hemos tenido un trabajo que todavía no se completa, hay mucho trabajo que se tiene que hacer”, abundó el diplomático en un evento organizado por el grupo Expansión, durante el cual se le preguntó sobre las consultas, tema espinoso en la relación bilateral que ha molestado mucho el presidente mexicano.

“Lo segundo son las inversiones que han hecho empresas de Estados Unidos que yo defiendo aquí en México. Estas se tienen que reconocer y la ley se tiene que aplicar; en esto pasamos muchísimo tiempo con el presidente López Obrador y algunos de su equipo, y hemos tenido resultados”, sostuvo Salazar, al añadir que “todavía hay un trabajo grande que hay que hacer ahí”.

Durante un conversatorio de más de una hora, Salazar hizo un balance de su primer año como representante del presidente Joe Biden en el país, insistiendo en el buen estado de la relación bilateral –en comparación con la administración de Donald Trump– y en el trabajo realizado por ambos gobiernos para avanzar en los temas problemáticos como la seguridad, la economía y la migración.

“Lo que yo quiero hacer es transformar la narrativa entre México y Estados Unidos, y para hacer esto tiene que haber un entendimiento muchísimo más grande los mexicanos hacia los Estados Unidos, y de los Estados Unidos hacia México”, aseveró el diplomático, quien recalcó que Biden “tiene respeto a México, ve la relación como una relación de iguales”.

Sin embargo, el embajador subrayó en varias ocasiones que, en los distintos temas centrales de la relación bilateral, falta mucho trabajo por hacer. “Inquietudes hay”, dijo, e insistió: “hay inquietudes en el Congreso, con empresarios, cámaras de comercio, que tienen inquietudes y preocupaciones, pero en todo se puede resolver”.

Salazar dedicó bastante tiempo al tema de la seguridad –expresó su preocupación ante la inseguridad que sufren los periodistas y los sacerdotes en el país–, pero lo trató con cuidado para no herir las sensibilidades nacionales.

“Hay muchos problemas con la seguridad”, dijo, e inmediatamente después agregó: “Pero no solo en México, sino también en Estados Unidos (…) la seguridad la vamos a lograr como socios, siempre respetando la soberanía de México”. Momentos después, insistió en que “nosotros los Estados Unidos, con los recursos que tenemos, estamos en apoyo para lograr esa seguridad”.

Las alertas por violencia van a seguir

Preguntado sobre las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado para exhortar sus connacionales a no visitar ciertas entidades de México debido a la violencia, Salazar aseveró que son procedimientos protocolares, y agregó que “esto no va a cambiar, no va a cambiar ahora o en cinco años”.

El presidente López Obrador se ha quejado en público contra estas alertas de viaje, en críticas que fueron retomadas ampliamente por los integrantes y simpatizantes de su gobierno.

“Estas alertas van a seguir. Lo importante de las alertas para mí, como embajador, es que también me dan oportunidad de resolver lo que vemos en estas alertas. Yo no quiero que ningún estado en México tenga el (nivel) 4, yo quisiera que todos los estados de México sean como Yucatán y Campeche, donde se puede ir sin preocupación”, señaló Salazar.