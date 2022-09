Iniciarán estudios “para ver qué hay abajo” del trazo del tramo 5 del Tren Maya: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el tramo 5 del Tren Maya llevan apenas el desmonte de la brecha y comenzarán a hacer los estudios geológicos “para ver qué hay abajo”, y en caso de encontrar ríos subterráneos o cenotes, decidirán si se opta por hacer desvíos, puentes, viaductos o segundos pisos.

“En la parte firme se van a poner los cimientos y se van a poner losas para que pase el tren arriba, y abajo se protegen los ríos, se protegen los cenotes y son pasos de fauna. Es lo que estamos haciendo”, dijo el mandatario federal.

Insistió en que quienes se oponen son “seudoambientalistas, porque lo son, no creo yo que viviendo en Quintana Roo, en esa zona, no se hayan dado cuenta de la destrucción que hizo Calica o Xcaret y que de repente les salió ahora el fervor por la defensa del ambiente, no, son otros propósitos. Y la gente sí quiere el Tren Maya”.

En torno a las cuevas que se han encontrado en la zona, el presidente comprometió que no se pasará por encima para dañar el medio ambiente (…) los cenotes que pueden haber… Vamos a suponer que aquí hay un río que pasa, pues terraplén a ras de tierra y se brinca, viaducto, segundo piso”.

Explicó que una de sus ideas iniciales era la construcción de segundos pisos, como se hizo en la Ciudad de México “y además se iba a tener este verde y aquel azul turquesa, pero entonces se decidió: vámonos hacia atrás. Además, entre más cerca de la playa, más cenotes, más zonas bajas”.

Por esa decisión en el cambio de trazo, reconoció, hubo una demora “y se nos vino la avalancha”, pero dijo que, aunque hay la posibilidad de que exista un amparo otorgado el 29 de agosto, tiene la información de que todos están resueltos.

“Y ya tenemos también todas las Mias, todos los estudios de impacto ambiental autorizados, todas las consultas a la gente que se han realizado, todas, y desde luego el apoyo de la gente, que les agradezco mucho”, dijo.