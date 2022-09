Juez otorga prisión domiciliaria a Jorge Luis Lavalle, implicado en caso Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un juez federal autorizó que el exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, continúe su proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero en libertad provisional, mediante la utilización de un brazalete electrónico.

De este modo, el único exfuncionario detenido por supuestamente recibir sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, podrá salir del Reclusorio Norte donde permanecía desde hace más de un año.

La decisión fue emitida en audiencia celebrada ayer por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Marco Antonio Fuerte Tapia quien además ordenó a Lavalle Maury entregar su pasaporte para evitar que abandone el país y presentarse a firmar cada 15 días ante dicho centro de justicia.

Fuentes federales explicaron que el ex legislador aún no consigue el brazalete electrónico, razón por la que su libertad no ha sido ejecutada.

Lavalle Maury permanece vinculado a proceso por cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita desde abril de 2021.

La acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en su contra derivó de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en contra de él y otras 70 personas por supuestos actos de corrupción.

Con esta denuncia, el ex director de Pemex solicitó a la FGR acceder a un criterio de oportunidad para librar las acusaciones que pesan en su contra por Odebrecht y Agro Nitrogenados, negociación que no ha sido concretada.

La FGR imputó a Lavalle Maury por supuestamente recibir 53 millones de pesos provenientes de sobornos y que constituyen la misma cantidad que Odebrecht le entregó a Lozoya para obtener contratos de obra pública durante el sexenio pasado.