Las consultas sobre energéticos por el T-MEC son un asunto "político", no técnico: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá por la política energética de México, en el marco del Tratado Comercial entre los países de América del Norte, son un asunto político y no técnico, además fue un tema de tonos en el discurso, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es que no es un asunto técnico, es un asunto político, porque no existe ningún fundamento. Nosotros no vamos a permitir, mientras estemos aquí, que haya injerencia de un país extranjero en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Y no hay tampoco ese interés de parte del presidente Biden”, señaló el mandatario.

Dijo que en un principio respondería a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre estas consultas, en el desfile militar, porque pensó que era un asunto de gobiernos “y además porque, venga de donde venga, mientras se aclara, pues no está de más dejar de manifiesto de que México es un país independiente, para que nadie se acostumbre”.

Al indicar que se trató de inconformidades alentadas desde la oposición que empezó “a intrigar y viene una declaración no diplomática, no respetuosa, que nosotros no vamos a aceptar o, mejor dicho, no podemos aceptar esa relación porque no somos colonia, no somos un Estado asociado, México es un país independiente y soberano”, dijo.

Enseguida, dijo, “le escribí al presidente Biden y él me contestó, y luego viene ya el secretario de Estado y se aclaran las cosas, y ya el tono es otro. Y todavía alcancé a decirlo, porque no me podía quedar callado, de que estaba seguro de que no eran ellos. De que no fue el presidente Biden, no tengo duda, no tengo ninguna duda, o sea, porque él no tiene un doble discurso”.

El presidente detalló que se mantendrán las consultas solicitadas por ambos países, pero que con Canadá tampoco hay ningún problema, “no era eso, pues lo esencial, es un asunto político, y es llamarlo de manera sutil, un asunto politiquero, una intriga vil”.

Reclamó que la oposición en México interprete que con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos modificó la decisión de cambiar el discurso, aunque reconoció que el tono de una relación distinta se dio porque ya hubo un entendimiento.

“En nuestra relación ha habido sinceridad y siempre lo primero que me dice (Biden) es: ‘La relación la mantenemos en un pie de igualdad y yo respeto la soberanía de México’, y Blinken vino y me dijo lo mismo, y me trajo ese mensaje del presidente Biden, y eso lo agradezco”, apuntó.

Del mandatario estadunidense dijo que es una persona amable, que respeta la soberanía de México y se consideran amigos; también subrayó que el comercio de bienes en este año ya está cerca de 400 mil millones de dólares y cada vez hay más inversión.

“Hasta el New York Times ayer, dice: ‘Aunque hay preocupación por el gobierno nacionalista de México, Estados Unidos está considerando como estratégica la relación económica con México para consolidar la región frente a la competencia mundial’”, expuso.