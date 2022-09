"¿Y de qué quieren su nieve?": AMLO rechazó esta condición para que permitan construir el Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al asegurar que comienzan a presentarse obstáculos en el tramo 6 del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio que en la zona de Calakmul hay quienes “amenazan” al condicionar que si la obra pasa por la región les permitirá fraccionar la reserva.

“Les mande a decir: ¿Y de qué quieren su nieve?”. Entonces, me están condicionando, dicen: ‘Les dejamos pasar, pero necesitamos autorización para la reserva’. No, no, no”, respondió el presidente.

¿Cómo va el avance del @TrenMayaMX?@lopezobrador_ informó que el proyecto en Palenque va en un 70% y reveló que le intentaron condicionar el paso en otro tramo. uD83DuDE87 pic.twitter.com/foXweLjDc8 — La-Lista (@LaListanews) September 14, 2022

El mandatario federal fue enfático: “No me voy a dar por vencido” y aprovechó para señalar que también hay asuntos políticos y de intereses personales al mencionar una propiedad del empresario Roberto Hernández, “indebidamente” en Punta Pájaros.

“Vamos hablar de política también, porque todo esto está vinculado. Aquí tiene una casa Roberto Hernández, con pista de aterrizaje en la reserva”, señaló.

El presidente López Obrador recordó: “Cuando gana el presidente Fox, nada más que ahora dedicado a otras cosas, se va de vacaciones aquí, a la casa de Roberto Hernández. Si, ya eso lo dieron otros, nosotros no, ya esto no puede, eso se tiene que cuidar, son humedales de alto valor biológico, de flora, de fauna, y se tiene que cuidar”.

“Si yo no fuese terco, perseverante, diría: Hasta aquí, y de aquí para acá ya no, queda como proyecto. Pero precisamente de aquí a aquí, que es la raya de Quintana Roo con Campeche, es donde hay más abandono, más pobreza”, dijo el mandatario.