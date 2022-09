Para Rosa Icela Rodríguez, “los tiempos de guerra han quedado atrás”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz”, aseguró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante el desfile militar, por lo que, dijo, “los tiempos de guerra han quedado atrás”.

Destacó que antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, “se alimentó en el país una violencia criminal, al emprender estrategias y guerras fallidas que, lejos de erradicar la delincuencia, exacerbaron la descomposición de elementos policiacos y generaron una crisis social sin precedentes, particularmente en materia de derechos humanos”.

Exaltó la figura del mandatario federal por mantener “un gobierno a la altura de los anhelos de su pueblo, que ve a los ciudadanos y busca darles la posibilidad de tener una existencia digna y plena (…) Y ¿cómo no sentirnos orgullosos del gobierno de la Cuarta Transformación? Si la encabeza un líder social que es incansable, inteligente, trabajador, honesto, sensible, que tiene como directriz del gobierno: ´Por el bien de todos, primero los pobres´”.

También destacó la labor y consolidación de la Guardia Nacional como una corporación profesional, honesta y disciplinada, así como un cuerpo de proximidad ciudadana, “construida desde un gobierno con rostro humano”, y confió en que, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en el país.

La funcionaria siguió con los reconocimientos al presidente: “La figura de López Obrador va creciendo hasta sumar el apoyo de más de las dos terceras partes de la población porque representa los ideales de los mexicanos. Y con sus acciones, están convencidos de su lucha por transformar al país, lo que también ha permitido que México recobre el respeto y la dignidad de la comunidad internacional”.

Rodríguez Velázquez insistió en que no se trata sólo de un cambio de gobierno, sino de un auténtico cambio de régimen, sin privilegios, corrupción, ni guerra.

“Somos parte de un gobierno que busca la paz. Y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación, podrán criticarnos, no importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá porque la transformación no es obra de un solo hombre. Es una obra cotidiana de millones de mexicanos”, también dijo que la transformación se consolidará con la ciudadanía, porque “el combustible del cambio es el latido de miles de corazones”.