AMLO pide a gobernador de Michoacán "estar al pendiente"; en CDMX "no hay daños graves" tras sismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego del sismo de este lunes 19 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo llamadas con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaino, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien le informó que se registró el fallecimiento de una persona en Manzanillo.

Hablé con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y en la Ciudad de México no hay daños graves. pic.twitter.com/izq458TU1Z — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

La gobernadora de Colima no tenía conocimiento de este hecho, por lo que el presidente le indicó: “Me informó el almirante Ojeda, de Manzanillo, de que se cayó una barda en un comercio y parece que sí falleció una persona. Me lo acaban de dar a conocer, pero velo y de todas maneras me informas, te mando un abrazo”.

En Colima aún no se tiene información en de daños que se pudieron ocasionar en Tecomán y Comala, porque se cortaron las comunicaciones.

Hablé con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y solo hay reporte de daños materiales en Coalcomán, donde fue el epicentro, y en zonas cercanas. pic.twitter.com/lpnl7waa6X — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

El primer gobernador al que llamó el mandatario federal fue al de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien le preguntó cómo está la región donde se dio el epicentro del sismo.

“Alfredo, nada más preguntarte: ¿Coalcomán, cómo está?”, pregunta el presidente; el gobernador le responde: “Bien sin novedad”. Enseguida el mandatario federal pregunta por la zona de Apatzingán y Ramírez Bedolla contesta: “Apatzingán, Uruapan y Tepalcaptepec sin novedad y sin daño alguno”, finalmente le presidente pidió recabar toda la información posible y estar pendiente para el auxilio.

Enseguida se comunicó con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde concluyó que no se reportaron daños graves.

“Claudia, no dejen de hacer la revisión como ya lo están llevando a cabo y afortunadamente es bueno el reporte porque no hay pérdida de vidas humanas; debe haber daños solo materiales y en caso de la Ciudad yo no creo que muchos, acabo de hablar con el gobernador Alfredo Bedolla de Michoacán y allá fue el epicentro y me dice que también daños materiales, afortunadamente”, señaló.

Hasta ese momento la actualización del sismo fue de 7.7. “Fue bastante fuerte eh, pero afortunadamente no con muchos daños”, expresó el presidente a la mandataria capitalina.

La tercera comunicación la sostuvo con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien le informó que “una persona perdió la vida porque se cayó una barda de la tienda Coppel”, también le pidió que se mantuviera al tanto por el auxilio que se necesite en el país.

Hablé con Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, y solo le falta información de Comala y Tecomán porque se interrumpieron las comunicaciones. Pronto sabremos más. pic.twitter.com/1jCCeIa0Qh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

Finalmente habló con Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima.

Previo a este video, el presidente López Obrador publicó la primera información a las 13:17, es decir, 12 minutos después de que se registró el sismo con epicentro en Coalcomán Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima.

Enseguida el Ejecutivoexpresó: “Deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave”.

El sismo se registró apenas 44 minutos después del sonido de la alerta símica por el simulacro nacional, que fue a las 12:19 horas, en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.

Para dicho simulacro, participaron mil 630 personas y con el supuesto de 13 personas en un simulacro de sismo que duró un minuto y la evacuación de 5 minutos 10 segundos, con lo que, afirmó, se mejoró el tiempo de reacción en 20 segundos, según informó Félix Bautista, coordinador administrativo del área de Protección Civil de Palacio Nacional.