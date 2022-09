Ken Salazar, embajador de EU, llama “presidenta” a Sheinbaum... y luego rectifica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó “presidenta” a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; aunque luego corrigió y aseguró que él no se involucra en la política mexicana.

El “error” ocurrió esta mañana durante una conferencia conjunta entre ambas autoridades en el sitio donde se construye la nueva embajada del vecino país del norte en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

“En esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se vaya a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos vamos a llegar a un tiempo donde sí se puede abrir”, aseguró el diplomático.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, la prensa preguntó a Salazar si el llamar “presidenta” a Sheinbaum se refería a las elecciones presidenciales del 2024.

Entonces, el embajador justificó, aunque con tropiezos:

“No, no, no, yo no me meto en eso, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas ¿no? municipales. Sí, es porque el Estado de México, no el Estado, la Ciudad de México tiene lugar único ¿no? que es gobernadora, pero también alcalde, ¿no? No, no, es jefa, yo nomás le digo jefa. En la política de México no me voy a meter yo”.

Al lado, la morenista, aspirante presidencial solo sonrió y soltó una ligera risa.