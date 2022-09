Me gustaría ir al Infierno para ver cuántos santurrones e hipócritas hay ahí: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está “bien y de buenas”, ante los señalamientos de que se le veía mal de salud durante la ceremonia del Grito de Independencia; y a quienes le enviaron malos deseos, incluso, de que iría al infierno, el presidente respondió con sarcasmo que sí le gustaría ir para ver a quiénes se encuentra.

“Todo el fin de semana hubo una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo. Y algunos decían al infierno, yo a veces digo, nomás por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá, de estos santurrones, hipócritas, nomás por eso me gustaría ir allá”, expresó.

El mandatario recordó que sí toma medicamentos por los padecimientos que tiene a sus 68 años, además de que nunca ha negado e incluso ha sido el primero en decir que es el presidente legítima y legalmente electo de más edad en toda la historia del país.

“Ya saben que estoy chocheando, eso no es nuevo, nunca he negado, yo creo que fui el primero en decirlo que era yo el presidente constitucional, primer presidente electo legítimamente electo, legalmente de más edad en toda la historia del país. Ayer una simpatizante me ayudó porque les contestó: ‘Se levanta a las 4 de la mañana, se tiene que esperar en la noche al grito, se acuesta tarde, al día siguiente el desfile y tú dices que le ves cara de cansado, a ver´ y en esto es lo que más me ayudó: ´Si tú tuvieses 67 años, no tengo 67 ya voy a cumplir 69 el 13 de noviembre, pero tú joven ¿No te cansarías, no se te vería cansado?’, pero afortunadamente bien y de buenas”, afirmó.

El presidente López Obrador reprochó que haya quienes le envían deseos negativos en torno a su cansancio o padecimiento.

“Estoy leyendo algunos casi poniendo ´ayúdanos diosito´, entonces digo ¿Cómo van a la iglesia y a los templos?, ¿qué no nos enseñaron que no debemos desearle la muerte a nadie? ¿Dónde está el humanismo se eclipsa por el fanatismo, por lo ideológico, por lo dogmático, por el odio?, ¿para qué vamos a los templos?, ¿para qué vamos a las iglesias? Me refiero a los que actúan de esa manera, no es posible que se le desee mal a nadie”, expuso.

Agregó que se trata “del ejemplo para sus hijos, como se van transmitiendo estos horrores de generación en generación, pero es muchísima más la gente fraterna solidaria, buena, muchísima más, gente que es puro corazón, que se entristece, se alegran lloran, que están llenas de sentimiento, no hay que permitir que se endurezca el corazón”.

Dijo que ese tipo de versiones se dan por trascendidos con supuestas fuentes “muy cercana” a él: “De muy buena fuente y esta fuente de aquí del patio central es la más citada de todas las fuentes”.