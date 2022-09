Reforma para que Ejército permanezca en las calles hasta 2028 no pasará, asegura Kenia López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, confía en que el bloque de contención se mantendrá unido y detendrá la reforma constitucional en el Senado con la que se busca ampliar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

En su conferencia de los lunes titulada “La Contramañanera”, la senadora dijo que, aunque desde Palacio Nacional se “frotan las manos, esperando que la oposición se divida, se equivocan”.

“No vamos a apoyar ninguna reforma constitucional para militarizar al país. Nosotros sí reconocemos la exigencia de organismos nacionales e internacionales para que las fuerzas de seguridad sean civiles. Sabemos que esta iniciativa no es la solución”, comentó la vicecoordinadora del PAN en la Cámara alta sobre su grupo parlamentario.

“Esta semana se demostrará cómo el bloque opositor se encuentra fuerte y unido para defender a México”, añadió sobre el resto de bloque.

La legisladora panista dijo que ha hablado con senadores del PRI y de otros grupos parlamentarios y no ha habido ni uno solo que le manifestara dudas sobre su voto en torno a la iniciativa impulsada por los diputados priistas y abrazada por Morena.

“Uno solo de mis compañeros del bloque opositor a mí, en lo personal, no me ha dicho que tiene dudas, al contrario, me han dicho que están aguantando las presiones, que son muchas, pero que van a votar por supuesto para detener esta aberración”, afirmó López Rabadán.

La legisladora reiteró que en el Senado no pasará el dictamen, pues en el bloque de oposición “siguen firmes” para votar en contra.

“Sé que no es fácil. Sé que es muy complicado. Las presiones están durísimas, pero me parece que será necesario aguantar por el bien de México”, insistió.