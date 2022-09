AMLO dice estar satisfecho con la respuesta de Biden sobre la consulta de EU en el T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho con la respuesta que le envió su homólogo estadounidense, Joe Biden, en torno a las consultas que hizo el país vecino sobre la industria eléctrica, en el marco del T-MEC, porque, afirmó, se insiste en el respeto a la soberanía mexicana.

Dijo que en la misiva que le envió el 29 de agosto sí incluye el tema en materia eléctrica, pero únicamente dijo que “todo, todo, todo y con muy buenas relaciones en muy buen plan, muy bien, muy bien”, sin dar respuesta puntual al contenido en esa materia.

Sin embargo, el mandatario mexicano expuso que no tiene caso dar a conocer la carta íntegra de Biden donde expone toda la argumentación de la consulta, “pues a lo mejor más adelante (se daría a conocer), pero no tiene caso, se resolvió lo básico, y yo creo que esto que les estoy mostrando pues es más que suficiente”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador mostró solo la posdata de la carta de Biden, “es lo único, ¿eh? y le ofrezco disculpa al presidente Biden, pero es para ver si ya con eso”.

“‘Espero con agrado volverlo a ver pronto’”, fue lo que escribió Biden.

El presidente destacó que esta posdata fue escrita con puño y letra del presidente Biden, “esto no lo puso a máquina, como se decía antes, sino esto es puño y letra, esto, que le agradezco mucho”.

El mandatario mexicano recordó parte de su discurso en el Cuarto Informe de Gobierno que rindió este jueves: “‘Según la información que me acaba de transmitir en una carta mi amigo, el presidente Biden, —lo cito textualmente— me dice —esto es de él en la carta—: El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia, para alcanzar un récord histórico´”.

Sobre su discurso el presidente dijo que “yo tenía en el texto original, decía que me acaba de transmitir en una carta el presidente Biden, y me salió del alma ponerle ‘mi amigo’, esto se lo agregué, no estaba en el texto original en mi borrador. Pero, ¿por qué le puse ‘mi amigo’? Porque, ponle en la posdata, a mano, qué me puso”.

Agregó: “Sí, estoy satisfecho. Sí, pero estoy satisfecho porque se respeta nuestra soberanía. Esto es el fin de la carta: ‘Le reitero mi más profundo respeto por usted y por la independencia y soberanía de México. Espero que sigamos en contacto’”.

Señaló que hay confianza y además lo considera no sólo su amigo, sino amigo de México, que es lo más importante, porque es, dijo, respetuoso, por lo que dice de la soberanía.

“No les va a gustar a los internacionalistas conservadores expertos, sobre todo los mexicanos, que lo que querían era la confrontación, se quedaron con las ganas, porque llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque así conviene a nuestros pueblos. Es muy importante siempre poner por delante el interés de la gente, el interés del pueblo”, dijo el presidente.

México, insistió, está en contra de las guerras, que muchas veces las toman en la cúpula del poder, los intereses económicos, políticos, y no se toma en cuenta al pueblo, el sufrimiento de los pueblos, el daño que ocasionan.

“Ahora es distinto, es: qué conviene más a México, cómo podemos mantener buenas relaciones con Estados Unidos sin dejar de ser un país libre, independiente, soberano. ¿Cómo logramos que haya respeto hacia los mexicanos, que no haya maltrato, y al mismo tiempo pues entendernos?, porque tenemos una frontera en común de tres mil 180 kilómetros, pero, además, una historia que viene de lejos, de discrepancias, a veces de coincidencias”, indicó.

También destacó los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, “tenemos que buscar acuerdos, y más si tenemos la posibilidad de crecer con inversión extranjera, con inversión de Estados Unidos, que se beneficien los trabajadores mexicanos, es un asunto importante”.