Pasajero tomó un taxi de app en Puebla, se durmió y por "error" llegó a Veracruz. Esto pagó (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una persona que pidió un auto de alquiler por medio de aplicación en el estado de Puebla terminó “por error” en el estado de Veracruz en un viaje por el cual tuvo que pagar 8 mil 400 pesos.

La historia fue narrada por el chofer en un video de 2:53 minutos de TikTok, difundido por la cuenta @mundo_didi.

“Este video está dedicado para aquellas personas que están bien pendejas, pero aparte de estar bien pendejas son groseras, y aparte de ser groseras, son borrachas y es para que no les pase lo mismo”, dice el conductor en el inicio de su relato.

“Resulta que estaba yo aproximadamente hace un año, en la ciudad de Puebla, afuera de los bares de Cholula, esperando un viaje, cuando me cae la notificación de un viaje de más de 30 minutos, tarifa dinámica de 3.0, pues evidentemente no lo iba a dejar pasar”, continuó.

De acuerdo con su narración, el chofer se dirigió inmediatamente al punto de encuentro y vio que una pareja estaba platicando. El muchacho se acercó a él y le dijo: “oye, me puedes esperar unos minutos, es que mi novia no se quiere ir conmigo, pero la voy a convencer, dame unos minutos”. El conductor aceptó sin problema.

“Pero resulta que pasaron más de 5 minutos y ellos seguían platicando. Yo hasta dije: ‘ay, a este güey, ya de seguro ya se le olvidó que estoy acá, le voy a recordar para ver si quiere el servicio’.

“Agarro y le pregunto si va a querer el servicio, pero de forma muy grosera me dice: ‘para eso te estoy pagando, espérame. Está mi tarjeta, ¿cuál es el problema?’

“Yo no le cancelé el servicio porque realmente estaba intrigado en saber cuál era el destino, por eso no le cancelé”, comentó el chofer.

Diez minutos después, relató, el sujeto se subió muy enojado, el conductor abrió el viaje y para su sorpresa aparecía como destino la ciudad de Veracruz. En ese momento le preguntó al joven para confirmar el destino.

“Le digo: ‘joven, ¿usted va para…?’ Y que me interrumpe y que me dice: ‘¿qué no sabes leer? ¿no sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino, ¿cuál es el problema?’. Ahí yo dije: ‘perfecto, vámonos a Veracruz, no pasa absolutamente nada’.

“Yo pensé que se iba a dar cuenta en el camino, pero dije, por lo menos le sumo muchos kilómetros y pues le va a salir el viaje muy caro”, continuó el conductor.

“Pues resulta que se queda dormido. Entonces dije ‘pues vámonos a Veracruz, ahí está el destino, ahí está la tarjeta, no pasa nada’.

“De repente, dos horas y media después, pareciera que hasta al hombrecillo se le cambió la voz, porque me dice: ‘bro, bro, bro, ¿qué me hiciste? ¿A dónde me llevas? No me hagas nada. Por favor, ¿dónde estamos?”

El conductor le respondió que iban a su destino, que le estaba confirmando que había puesto como destino Veracruz, a lo que asustado el joven le dijo que para allá no iba y estaba muy asustado.

“Evidentemente ya estábamos a punto de llegar. Me dice: ‘cuánto me cobras para regresarse a Puebla y yo dije: ‘aquí va mi desquite’. Y yo le comento: ‘¿sabes qué? Me voy a quedar en la playa, no me voy a regresar a Puebla’.

“El viaje, 8 mil 400 pesos le costó. Y pues que no les pase eso a ustedes y hasta acá el video”.

El video original sumaba hasta este viernes más de medio millón de reproducciones.