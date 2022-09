Slim insiste en que la semana laboral sea de tres días, y la jubilación a los 75 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El magnate Carlos Slim Helú insistió en que la semana laboral en México se reduzca a solo tres días y la jubilación se de a partir de los 75 años, pues el retiro a los 65 años le parece una idea “absurda”.

Al participar en el evento Fundación Telmex Telcel México SIglo XXI, el hombre más rico de México señaló:

“Tengo muchos años planteando, algún día va a pasar, o creo que ustedes lo van a vivir… El planteamiento, insisto, es que la mayoría de la gente trabaje tres días, esto sería 30 o 36 horas, pero se jubilen a los 75 años, la idea de jubilarse a los 65 años es absurda”.

Agregó:

“Es importante para que los gobiernos y fondos de pensiones y seguridad social no estén quebrados ante la incapacidad de financiar las jubilaciones de las personas desde los 60 a los 65 años cuando seguramente en los próximos años van a vivir 90 años o más”.

Slim aseguró que la formula de inversión es el combate a la pobreza, así como la creación de empleos.

“Insisto que la mejor inversión universal en todo el mundo es combatir la pobreza, todos los países deberían estar obligados a ello, desarrollando capital humano, educación de calidad, conectividad y que se cree la posibilidad de trabajo nuevo que permita llenar la demanda de tantas personas”.

Critica la tesis y el examen profesional

El dueño de grupo Carso también criticó la titulación profesional a través de la tesis y examen profesional.

“Debería cambiar en las universidades públicas que para mí ha sido sorpresa desde hace varios años, es que en Estados Unidos estudian una carrera y acaban. Aquí en México, estudias una carrera y tienes que hacer tesis y examen profesional, entonces es irreal. Creo que, si ya vació sus materias durante el año, debería recibir su título”, explicó.

Dio otra alternativa.

“Si quieren que hagas una tesis, que la hagas durante los años que estás en la universidad, durante los 4 o 5 años que estudies hagas todo el trabajo y ya que te calificaron todos los maestros en 30 o 40 materias que pasaste, ya para qué te hacen un examen profesional”.

El magnate dijo que la educación tiene muchas deficiencias y hay que transformar radicalmente: “Los cambios deben ser más rápidos y de fondo”.

“La educación desgraciadamente tiene antecedentes muy antiguos, se origina de organizaciones religiosas y militares de hace miles de años, entonces tiene un carácter dogmático, de aprendizaje de memoria, no de razonamiento, no de texto, no de contexto, en fin, tiene muchas deficiencias, hay que cambiar radicalmente”, añadió.