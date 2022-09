Es “buena noticia” el crecimiento económico de 2.9 en agosto: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la “buena noticia” de que la economía mexicana en agosto registra un crecimiento preliminar de 2.9 por ciento.

“Otra muy buena noticia es que hoy, porque si no a lo mejor no se van a enterar, no va a aparecer en los medios convencionales, hay un crecimiento de la economía en agosto, 2.9, es buena noticia”, dijo el mandatario federal.