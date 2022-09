Lilly Téllez exige a Narro Céspedes que renuncie a su fuero para ser investigado por la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Lilly Téllez García del PAN exigió la renuncia del senador José Narro Céspedes de Morena en tanto se investiga su presunta relación con el operador financiero del Cártel del Noreste, Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, "El Gerry".

Desde la tribuna, Téllez García conminó al senador morenista a que “tenga dignidad y renuncie a su fuero”.

“Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada”, le espetó a Narro Céspedes.

"Con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional”, añadió la legisladora que llegó a la Cámara Alta con Morena.

La senadora de la bancada panista dijo que el senador tendría que dejar su escaño para poder ser investigado por la Fiscalía General de la República y consideró que su presencia los pone en “peligro a todos”.

“Porque sus amistades son personas de cuidado, sus amistades están en el crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios”, acusó.

Lo anterior, luego de que el columnista Héctor De Mauleón publicó supuestos cables diplomáticos emitidos por la Embajada de Estados Unidos sobre presunto financiamiento ilícito que involucra al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal.

La fotografía y documentos que exhiben al senador @NarroJose con Américo Villarreal y un narcotraficante, y señalan su presunto lavado de dinero para el equipo político de "EsClaudia", deberían dar pie a su desafuero y una investigación.

Basta de esta peligrosa simulación. pic.twitter.com/zACyPPHTlT — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 20, 2022

Además, sobre una presunta investigación de la DEA en contra de Vázquez Barrera y dos marinos, quienes se encuentran desaparecidos desde hace seis meses. Los marinos presuntamente habían sido enviados como escoltas del senador Narro Céspedes.

En la fotografía a la que se refiere Lilly Téllez aparecen el gobernador electo, Américo Villarreal, el senador José Narro Céspedes y Vázquez Barrera. La imagen fue publicada por el propio Narro Céspedes en redes sociales.

Américo Villarreal solicitó derecho de réplica a El Universal, pues afirma que la fotografía en donde aparece con el senador y el presunto criminal fue ocasional, ya que llegaron a pedir una foto tras saludar al senador Narro. También niega cualquier nexo con el presunto operador financiero del Cártel del Noreste.

En contraste, Narro Céspedes dijo que la fotografía fue pedida por unos comensales mientras estaban en un restaurante, porque Américo Villarreal era entonces el candidato a la gubernatura de Tamaulipas por Morena.

“Entonces no hay más que eso. O sea, en la reunión él (Vázquez Barrera) no estuvo. Él, al final, pidió sacarse una fotografía con Américo y con los que estábamos ahí, y pues se sacó la fotografía. Eso no es ningún indicio de ningún delito”, respondió.

Según el legislador de Zacatecas, el cable que publicó De Mauleón es falso.

Sobre la senadora Téllez, dijo que es parte de su "protagonismo" y de tratar de afectar a la Cuarta Transformación.

“Son palabras que van y vienen; no tienen ningún sustento. Si ella tiene algo qué decir, que vaya a la Fiscalía. Seguramente a Héctor De Mauleón lo van a convocar en la Fiscalía y en su momento tendrá que aclarar de dónde sacó esos documentos falsos”, comentó Narro.

En tanto, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó conocer los cables o que fueran de su país.

Comparto video donde los PANistas y Héctor de Mauleón quedaron exhibidos como lo que son: mentirosos perpetuadores de la estrategia del montaje y el desprestigio. pic.twitter.com/vNXpCrnqbG — José Narro Céspedes (@NarroJose) September 21, 2022

Desde que se conoció sobre la desaparición de los marinos, Narro Céspedes ha rechazado que los marinos estuvieran comisionados como sus escoltas.

Por la desaparición de los marinos, el zacatecano ha declarado en calidad de testigo ante Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y de la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De hecho, presentó dos denuncias en contra de quienes resulten responsables por la filtración de la información que estaba resguardada en la carpeta de investigación sobre la desaparición de dos elementos de la Marina.